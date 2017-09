Poesía amorosa para ser dicha en el Teatro Colón

Versos de Pablo Neruda, Julio Cortázar y María Mercedes Carranza, entre otros grandes escritores iberoamericanos, seleccionados por Piedad Bonnett, serán declamados por los actores Kepa Amuchástegui y Carmenza Gómez.

Los asistentes podrán disfrutar de los poemas Trilce XIII (César Vallejo), 1964 (Jorge Luis Borges), Ritornelo (León de Greiff), Vergüenza (Gabriela Mistral), El Resplandor (Meira Delmar), Talismán (Juan Gustavo Cobo Borda), Un probable Constantino Cavafis a los 19 (Raúl Gómez Jattin) y En tu aniversario (Alejandra Pizarnik), así como la canción Contigo de Joaquín Sabina, entre otras piezas concebidas con las más exquisitas cualidades literarias y que han enamorado a miles de personas en el mundo entero.

Los cerca de 40 poemas de la antología, seleccionados por la novelista y dramaturga Piedad Bonnett, tienen un invisible hilo conductor, basado en su sonoridad y significado, que conectarán al público con los versos y las profundas emociones de sus autores. Poesía amorosa para ser dicha también tendrá función el lunes 16 de octubre a las 2:00 p.m. y el sábado 21 de octubre a las 3:30 p.m. en el Teatro Colón.

Este recital cuenta con la dirección de Manuel José Álvarez y la declamación estará a cargo de Kepa Amuchástegui y Carmenza Gómez, actores de larga y reconocida trayectoria que con su voz y novedosas proyecciones, acercarán al público a una nueva forma de concebir el amor, el romanticismo y la seducción.

No solo las palabras harán parte del espectáculo. Para potenciar la fuerza de los textos, los violonchelistas Iván León y José David Márquez interpretarán un programa centrado en el siglo XVII de la música francesa e italiana con piezas de Dimitri Shostakovich, Giovanni Bononcini, Joseph Bodin de Boismortier y Michel Corrette.

Poesía amorosa para ser dicha es una iniciativa del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional de Colombia y el Teatro Colón que busca retomar los recitales poéticos que se hicieron en este emblemático escenario a mediados de los años cincuenta, fomentar la lectura en voz alta y redescubrir autores de habla hispana.

Acompañando el recital estará la exposición Nostos, Urniator y Dor del artista colombiano Juan David Padilla. La obra incluye fotografía, video, performance y un proyecto editorial que devela los estados y sentimientos que surgen con la pérdida de un amante. Con desnudos masculinos, extraídos de sus contextos cotidianos, se recrea la relación entre cuerpo, alma, ausencia y duelo. Este trabajo se estará presentando del 13 de septiembre al 2 de octubre en el Teatro Colón.

GABRIELA MISTRAL (CHILE)

VERGUENZA

Si tú me miras, yo me vuelvo hermosa

como la hierba a que bajó el rocío,

y desconocerán mi faz gloriosa

las altas cañas cuando baje al río.

Tengo vergüenza de mi boca triste,

de mi voz rota y mis rodillas rudas;

ahora que me miraste y que viniste,

me encontré pobre y me palpé desnuda.

Ninguna piedra en el camino hallaste

más desnuda de luz en la alborada

que esta mujer a la que levantaste,

porque oíste su canto, la mirada.

Yo callaré para que no conozcan

mi dicha los que pasan por el llano,

en el fulgor que da a mi frente tosca

y en la tremolación que hay en mi mano…

Es noche y baja a la hierba el rocío;

mírame largo y habla con ternura,

¡que ya mañana al descender al río

lo que besaste llevará hermosura!