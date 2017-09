Corea del Norte reitera rechazo a sanciones de la ONU; Trump dice que son un paso muy pequeño

— Corea del Norte expresó nuevamente este miércoles su condena a las nuevas sanciones implementadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) tras su sexto ensayo nuclear, prometiendo fortalecer su fuerza nuclear a un ritmo más rápido. A su turno, el presidente de EE.UU. Donal Trump sostuvo que las últimas sanciones de la ONU contra Corea del Norte “eran sólo un paso muy pequeño y nada comparado con lo que tendría que suceder para tratar con el programa nuclear del país”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte dijo que rechaza “categóricamente” las sanciones de la ONU, las cuales dice que tienen por fin “sofocar completamente a su Estado y pueblo mediante un bloqueo económico a toda escala”.

La adopción de las sanciones impulsadas por EE. UU. verificó que “el camino que (Corea del Norte) eligió era completamente correcto y fortalerá su determinación para seguir este camino a un ritmo más rápido sin el mínimo desvío hasta que esta lucha al fin se acabe”, mostró un comunicado transmitido por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA, según sus siglas en inglés).

El CSNU adoptó nuevas sanciones, el lunes pasado, tras el ensayo nuclear más fuerte de Corea del Norte el 3 de septiembre.

Las sanciones incluyen un congelamiento de las importaciones norcoreanas de petróleo crudo en los niveles actuales, de 4 millones de barriles al año, y una restricción en las importaciones de productos refinados del petróleo en 2 millones de barriles al año, o casi la mitad de los niveles actuales.

Es la primera vez que el CSNU apunta contra el petróleo en sus sanciones contra el régimen.

La resolución 2375 también incluye la prohibición de exportaciones de textiles norcoreanos, una fuente clave de ingresos para el régimen y restricciones en el uso de los trabajadores norcoreanos en el extranjero. También prohíbe las importaciones norcorenas del gas natural licuado y condensados.

El Ministerio de Unificación de Corea del Sur dijo que la última respuesta de Corea del Norte parece ser una condena de un nivel mínimo contra las sanciones de la ONU.

El portavoz del ministerio, Baik Tae-hyun, dijo, en una sesión informativa regular, que, sin embargo, Corea del Norte ha realizado actos provocativos en respuesta a las sanciones y su Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido una advertencia un día antes de la votación de las Naciones Unidas.

Añadió que, dada la situación, hace falta observar con más detenimiento para evaluar la intención de Corea del Norte.

Asimismo, apuntó que el ministerio urge a Corea del Norte a acabar con el círculo vicioso, de repetir las provocaciones y sanciones, y sentarse a la mesa de diálogo para una resolución pacífica de su tema nuclear.

ESTADOS UNIDOS

Entre tanto, el presidente estadounidense Donal Trump dijo a periodistas al comienzo de una reunión con el primer ministro de Malasia, Najib Razak, que estaba complacido de que Malasia ya no hiciera negocios con Corea del Norte, antes de añadir que acababa de discutir el voto de la ONU con el secretario de Estado, Rex Tillerson.

“Creemos que es sólo otro paso muy pequeño.. No sé si tiene algún impacto, pero ciertamente fue bueno tener 15 votos (…) Pero esas sanciones no son nada en comparación con lo que en última instancia tendrá que suceder”, precisó Trump quien ha prometido no permitir que Corea del Norte posea un misil nuclear capaz de llegar a Estados Unidos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, argumentó el martes en una conferencia que si China no sigue las nuevas sanciones, “les impondremos sanciones adicionales e impediremos que accedan al sistema estadounidense e internacional”.

Washington hasta ahora ha detenido en gran medida nuevas sanciones contra los bancos chinos y otras empresas que hacen negocios con Corea del Norte, dado el temor de represalias por parte de Beijing y posiblemente efectos de largo alcance sobre la economía mundial.

China y Corea del Norte

Trump probablemente haga escala en China en noviembre durante su primera visita oficial a Asia y Tillerson tendría conversaciones con el diplomático más importante de China, el consejero de Estado Yang Jiechi, en las que se espera puedan discutir los detalles del viaje, según informaron funcionarios estadounidenses.

Corea del Norte dijo que su prueba del 3 de septiembre era de una bomba de hidrógeno avanzada y que era su más poderosa.

Su embajador ante las Naciones Unidas en Ginebra, Han Tae Song, rechazó la resolución como “ilegal”, y dijo que Washington estaba” molesto por la confrontación política, económica y militar”.

Corea del Norte está “lista para usar una serie de medios definitivos”, dijo Han. “Las próximas medidas … harán que los Estados Unidos sufra el mayor dolor que haya experimentado en su historia”.

La última resolución de la ONU también insta a los países a inspeccionar buques en alta mar, con el consentimiento de la nación bajo cuya bandera navega la embarcación, si tienen motivos razonables para creer que los buques están transportando carga prohibida a Corea del Norte.

También prohíbe a las empresas conjuntas con entidades de Corea del Norte, a excepción de proyectos de infraestructura de servicios públicos sin fines de lucro, y prohíbe a los países traer nuevos trabajadores norcoreanos. (Con información de la Agencia Yonhap y la Voz de América)