Investigan extraña muerte de un sobrino del exconcejal Luis Eduardo Díaz en Bogotá

Las autoridades investigan la extraña muerte de uno de los sobrinos del exconcejal,Luis Eduardo Díaz, luego de estar bajo custodia de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El joven, identificado como Jhonatan Díaz, murió luego de que fuera detenido por las autoridades al ser sorprendido manejando supuestamente bajo los efectos del alcohol el pasado fin de semana en la localidad de San Cristóbal.

El joven, a bordo de su vehículo tipo taxi, se abría estrellado contra una cuneta. Allí fue atendido por uniformados del cuadrante, quienes, al parecer, habrían tenido una discusión con el conductor que obligó su traslado hasta el CAI Guacamayas.

Al CAI acudió el hermano de Jhonatan Díaz para verificar su situación; sin embargo, denunció en diálogo con Blu Radio que su familiar habría sido víctima de malos tratos y agresiones por parte de la Policía.

“Cuando me acerqué a la celda dos policías le estaban pegando. Les conté que venía a averiguar por mi hermano y me dijeron que si también quería pata y puño. Entonces me metieron a la fuerza al CAI. Uno de ellos dijo ‘a ese hijuemadre se las cobro’”, afirmó el hermano del joven, quien fue el último allegado que lo vio con vida.

De acuerdo con el familiar, al ir a la casa por unos documentos de Jhonatan y regresar al CAI, su hermano ya no se encontraba en el lugar. Otro de los allegados al joven no descartó que la Policía tenga responsabilidad en su muerte.

“Para mí la Policía tuvo que ver con la muerte de mi primo, porque él estaba ebrio y el taxi se le fue a un hueco. Se tiene que investigar, porque estaba muy bien cuando lo vimos en el CAI y de un momento a otro, apareció muerto en el Hospital Santa Clara”, afirmó un familiar de la víctima.

Las primeras versiones indican que inicialmente, Jhonatan Díaz habría sido trasladado al Hospital La Victoria debido a sus lesiones, y luego llevado al centro asistencial en el centro de la ciudad donde falleció.