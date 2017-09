Usuarios de Medimás exigen mejor prestación del servicio de salud

Imagen: youtube

Familiares de al menos 18 pacientes de la EPS Medimás, en Arauca, se tomaron este miércoles las instalaciones de la entidad, debido a que hace más de 20 días no se les autoriza el tratamiento de diálisis.

Una de los familiares de estos pacientes señaló que: “No les ha importado la vida, no han hecho caso al derecho a la vida, ellos tienen que hacerse este procedimiento día por medio y eso no ha sido importante para ellos, no les han prestado el servicio, ellos se enfermaron porque se intoxican con sus propios líquidos”.

Desde la 1:00 de la tarde de este miércoles se dio la toma de la sede de Medimás en Arauca, media hora antes de la llegada de los funcionarios de la EPS, quienes no pudieron ingresar sino después de las 3:00 de la tarde cuando se logró pactar un diálogo abierto entre los afectados, familiares y representantes de la entidad.

También se denunció que la empresa ha puesto en riesgo la vida de los usuarios, porque vulnera sus derechos a recibir un tratamiento digno, y que insistirán para que la EPS les autorice practicar el tratamiento en la Unidad Renal de Arauca.

Nini Durán, hija de don Samuel Durán, de 53 años de edad, paciente, señaló que: “Nosotros llegamos hoy a la 1:00 de la tarde a encadenarnos, para llamar la atención de la empresa para que nos brinden los servicios. Hace 20 días que estamos en una súplica para que autoricen las diálisis en la ciudad de Arauca y no ha sido posible, hace 15 días tuve que sacar a mi papá grave de aquí, porque no me le han garantizado los servicios, sin embargo nosotros hemos hecho un esfuerzo familiar para poderlo tener en Yopal para que nos garanticen el servicio allá”.