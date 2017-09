Distrito no está cumpliendo con la función de vigilancia y control

Mercados express y comercio chino están acabando con tenderos y comerciantes de Bogotá. Durante debate de control político la concejala del Polo democrático Alternativo, Xinia Navarro, alertó hoy sobre la falta de vigilancia y control por parte de la Alcaldía Mayor al comercio de productos chinos y a los mercados exprés que están atentando contra la industria nacional y los tenderos.

Al respecto hizo un llamado a la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor por la falta de reglamentación del Estatuto del Consumidor, pese a que dicho estatuto, ley 1489, se expidió desde el año 2011.

Explicó que el Estatuto del Consumidor en sus artículos 62 y 64 le da las facultades de vigilancia a las alcaldías. Concretamente la norma dice “los alcaldes ejercerán en su respectivas jurisdicciones las mismas facultades administrativas de control y vigilancia que la Superintendencia de Industria y Comercio”, es decir que La primera instancia son los alcaldes y la segunda instancia es la Superintendencia de Industria y Comercio. Por tanto es el Alcalde Mayor quien debe ejercerla función de vigilancia y control y la desconcentra a través de las alcaldías locales.

En un trabajo de inspección en campo la concejala encontró que las alcaldías locales no están realizando operativos de vigilancia y control a los establecimientos de mercancía china, y tampoco a los mercados exprés como D1, Justo y Bueno, Éxito Express, Ara, entre otros, y la razón para no hacerlo es que mientras no esté reglamentada la ley no hay facultad para hacerlo.

“Por eso hoy le pregunto a la Administración ¿cuáles son los avances para la reglamentación de esta norma? El llamado es a que de manera urgente se haga la reglamentación del Estatuto del Consumidor, porque ya son seis años en los que no se ha actuado teniendo la herramienta para hacerlo”, puntualizó Xinia Navarro.