Gobierno apoyará a 10.000 empresas para acelerar su transformación digital

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y Findeter, destinará $26.500 millones para facilitar el acceso, uso y apropiación del comercio electrónico en empresas colombianas, a través de soluciones que les permitan comercializar sus productos y servicios y efectuar transacciones en línea.

En desarrollo del e-Commerce Day, el Ministro TIC, David Luna dijo que estos recursos servirán para escoger cinco operadores que hagan parte de la cadena de valor del comercio electrónico.

Estos mismos estarán encargados de otorgar los beneficios a 10.000 micro, pequeñas y medianas empresas que quieran apropiar la tecnología como su foco principal de negocio.

“Estos operadores deben tener experiencia en el desarrollo de soluciones y/o aplicaciones que les permitan a las empresas beneficiarias vender sus productos y servicios en Internet. Queremos aprovechar sus capacidades y conocimientos para generar valor agregado en la prestación del servicio a estas empresas”, dijo el Ministro Luna.

El Jefe de la Cartera TIC también afirmó que a partir de este instrumento se busca dinamizar y masificar el comercio electrónico en diferentes regiones y sectores productivos del país.

Los operadores interesados en esta convocatoria deben proveer servicios de:

– Comercio electrónico y/o tiendas virtuales.

– Mercadeo digital.

– Pasarelas de pago.

– Logística de envíos.

El lanzamiento de esta convocatoria hace parte de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para fortalecer la economía digital del país, entre las cuales también están la creación de la Dirección de Transformación Digital y la Subdirección de Comercio Electrónico en la entidad.

Con esto se busca brindar todas las herramientas y el acompañamiento necesario para que el sector productivo se fortalezca a través de la tecnología.

Con información del MinTIC

