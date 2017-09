Capital está lista para la cumbre de líderes por la educación

Foto: cumbrelideresporlaeducacion.com

La Cumbre Líderes por la Educación 2017, es el evento más importante del sector en el que se darán cita los protagonistas de experiencias inspiradoras relacionadas con la enseñanza y los expertos que a escala local y global construyen la educación del siglo XXI.

Esta nueva edición se realizará el 20 y 21 de septiembre, en el Cubo de Colsubsidio y asistirán más de 700 líderes de la comunidad educativa, incluyendo rectores y directivos de colegios, instituciones técnicas, universidades públicas y privadas, empresarios, políticos, investigadores, emprendedores y líderes de opinión del país, así como 12 conferencistas internacionales que presentarán sus experiencias en el campo educativo mundial.

La Cumbre tendrá como centro del debate las conclusiones del 2016 y los temas que en este 2017 se vislumbran como claves en un país que se encuentra inmerso en un proceso de transformación para ser una sociedad en paz. Contará con intervenciones de la ministra de Educación, Yaneth Giha, la secretaria de Educación de Bogotá, María Victoria Angulo, Alejandro Santos, director de Revista Semana, así como Jaak Aaviksoo, ex ministro de Educación y Defensa de Estonia, actualmente rector de la U. Tecnológica de Tallin y Richard Culata,CEO International Society for Technology in Education (U.S.A), entre otros.

Como en años anteriores, Semana Educación quiere establecer otro hito en nuestro esfuerzo por llegar a ser un país más educado, promoviendo la equidad como un pilar básico para el desarrollo y generando un espacio de debate entre miembros influyentes de la comunidad educativa, con el fin de definir metas claras que hagan posible implementar políticas públicas que no se limiten al corto plazo, sino que definan la sociedad y el colombiano que queremos con vistas al futuro.