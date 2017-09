Exsenador Julio Manzur asegura que no se acogerá a la JEP

Imagen: youtube

El exsenador Julio Manzur dio a conocer este viernes que no se va a acoger a la Justicia Especial para la Paz, Manzur enfrenta un proceso penal dentro del escándalo de parapolítica en la Corte Suprema de Justicia.

Manzur dijo que confía en el proceso que se le sigue por parte de la Corte Suprema, además señaló que espera que se defina su caso en particular.

El exsenador indicó: “Yo nunca he pensado en irme a la Justicia Especial para la Paz, muchas personas me han dicho que mi caso se puede elevar ante esa justicia pero yo confío en la Corte Suprema y no tengo miedo de lo que pueda llegar a pasar”.

En el mes de marzo de 2017 la Corte ordenó la libertad del exsenador Manzur por el delito de concierto para delinquir ante una presunta promoción de grupos armados ilegales.