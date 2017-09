Papa Francisco publicó emotivo vídeo sobre su visita a Colombia

El papa Francisco agradeció a los colombianos, por medio de un emotivo vídeo en Instagram, el cariño brindado durante su visita pastoral al país.

En el vídeo se muestra los mejores momentos del papa Francisco en Colombia acompañado de niños abandonados, víctimas del conflicto, y jóvenes que dejaron las drogas.

“Queridos hermanos colombianos, muchas gracias. He conocido a tantas personas que me han tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho bien”, dice el texto que acompaña el video y que esta traducido al inglés, portugués, italiano y francés.

La cuenta @franciscus cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram y a tan solo dos horas de haber sido publicado el vídeo, ya cuenta con más de 174.000 reproducciones.