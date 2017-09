Policía investigará extraña muerte de sobrino del exconcejal Lucho Díaz

La Policía de Bogotá anunció que investigará “las circunstancias de tiempo, modo y lugar” que rodearon el fallecimiento de Jhonatan Díaz, sobrino del exconcejal Luis Eduardo Díaz.

El joven fue hallado muerto horas después de que fuera detenido por las autoridades el pasado fin de semana en la localidad de San Cristóbal Sur.

La institución señaló que no se han encontrado errores de procedimiento, tal como denunciaron los familiares del hombre, que culpan a la Policía de la muerte.

Según la versión de la Policía, el pasado domingo Díaz se vio involucrado en un accidente de tránsito a bordo de un taxi en San Cristóbal Sur y al momento de verificar su situación “presentaba aliento alcohólico”.

De acuerdo con la Policía, Díaz se encontraba en un alto grado de exaltación, por lo tanto,fue conducido hasta el CAI Guacamayas y posteriormente, a la seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá para que le fuera realizada la respectiva prueba de embriaguez.

La Policía asegura que Díaz se negó a realizar la prueba, por lo tanto, se le impuso un comparendo y le fue inmovilizado el vehículo tipo taxi involucrado en el incidente.

“Salió de allí (de la seccional de Tránsito) a las 9:44 de la mañana del domingo una vez terminado el procedimiento legal, en compañía del señor Víctor Huérfano, propietario del taxi”, aclaró la institución.

Sobre las 2:30 de la tarde de ese domingo, la Policía recibió una llamada en la línea de emergencia 123, en la que se informaba de un ciudadano que se encontraba tendido en una vía pública del barrio Atenas.

“El cuadrante atendió el llamado y trasladó al ciudadano al hospital La Victoria. De allí fue remitido al hospital Santa Clara, donde se pudo establecer que era el señor Díaz Vargas, quien posteriormente falleció el 11 de septiembre”, indica la Policía.

Sin embargo, los familiares responsabilizan de la muerte a la Policía, advirtiendo malos tratos y agresiones contra su allegado.

“Cuando me acerqué a la celda dos policías le estaban pegando. Les conté que venía a averiguar por mi hermano y me dijeron que si también quería pata y puño. Entonces me metieron a la fuerza al CAI. Uno de ellos dijo ‘a ese hijuemadre se las cobro’”, afirmó el hermano del joven, quien fue el último allegado que lo vio con vida.

La Policía Metropolitana de Bogotá abrió la respectiva investigación interna y disciplinaria para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el hecho.