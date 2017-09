54 capturados por el delito de homicidio en la última semana

Loterias

Loterías del 14 de septiembre en Colombia:

Bogotá 2400 – Serie 033

Quindio 0785 – Serie 014

DORADO

Mañana 1918 – Tarde 2376

SUPER ASTRO SOL

7540 – Signo Piscis

SUPER ASTRO LUNA:

7943 – Signo Tauro

CHONTICO:

Día 1640 – Noche 2203

PAISITA:

Día 6044 – Noche 7611

CAFETERITO:

Tarde 5137 – Noche 2703

PIJAO:

1474

CASH THREE:

Día 528 – Noche 088

PLAY FOUR:

Día 2965 – Noche 1107

EVENING:

4952

WIN FOUR:

6869

SAMAN:

4957

SINUANO:

Día 3697 – Noche 6019

CULONA:

4454

CARIBEÑA:

Día 5981 – Noche 8729

MOTILÓN:

Tarde 7442 – Noche 3828

LA BOLITA

Día 4990 – Noche 9328

EL COLONO:

8946

LA FANTÁSTICA:

Día 9128 – Noche 9942