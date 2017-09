Colombia es la única buena noticia que tiene Naciones Unidas: Santos

El Presidente Juan Manuel Santos informó que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, le dijo que Colombia es la única buena noticia que tiene el organismo multilateral frente a las difíciles situaciones en varias partes del mundo.

El Mandatario durante su visita al departamento archipiélago contó que hace un par de días conversó con el Secretario General que destacó el caso colombiano.

“Lo que resalta Naciones Unidas, y me lo dijo hace dos días cuando hablé con el Secretario General, con quien me voy a entrevistar también en la semana que viene allá en Nueva York, me dijo: Colombia es la única buena noticia que tenemos en Naciones Unidas, con todos esto problemas Corea del Norte, los conflictos en Medio Oriente, viene Colombia es con buenas noticias”.

Así mismo, el Jefe del Estado indicó que Guterres puso de relieve la solicitud colombiana para que se produzca la verificación del cese del fuego con la guerrilla del Eln.

“Llegamos en un momento muy oportuno donde Naciones Unidas nos está aplaudiendo, nos está señalando como una país ejemplo”, aseveró el Mandatario.

Finalmente, el Presidente, quien intervendrá este martes en la ONU, indicó que será la primera Asamblea General luego de la firma de la paz con las Farc.