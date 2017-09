El camarógrafo que sobrevivió al ser atacado por un habitante de calle en Bogotá

Tras permanecer 12 días en cuidado intensivo y 5 días más hospitalizado, en la USS Santa Clara de la Subred Centro Oriente, el camarógrafo Diego Andrés Pérez Poveda recuperó su vida, al abandonar el estado crítico que le ocasionó una mortal herida en el cuello, con arma corto punzante por parte de un habitante de calle.

Ernesto Villamizar, médico cirujano y Fellow de Cirugía del Torax, de la Unidad de Servicios de Salud Santa Clara, explicó que el paciente presentaba una herida en región cervical zona 1, con pérdida severa de sangre, por lo cual fue intervenido quirúrgicamente, inmediatamente ingresó al hospital.

“Le encontramos una herida letal de la arteria vertebral izquierda, que requirió varias intervenciones y a pesar de su diagnóstico tuvo una evolución satisfactoria, gracias al trabajo profesional de nuestros enfermeros, de nuestros médicos, anestesiólogos y cirujanos. Hoy Diego se encuentra en su casa sin ningún problema”, dijo el galeno.

Por su parte, la víctima aseguró que fue atacado por una persona, a quien no identificó, cuando transitaba en horas de la noche por un sector del parque El Renacimiento (calle 26 con cra. 32). “Yo vi que un sujeto se me acercó y sin mediar palabra me agredió en el cuello y luego salió a correr. Minutos después un policía me auxilió y llamó una ambulancia, que posteriormente me trasladó al hospital Santa Clara”, cuenta Diego Andrés Pérez Poveda.

Este hombre de 44 años de edad, padre de tres hijos y de profesión camarógrafo, no duda en calificar ‘como un milagro’ el que esté con vida, al asegurar que el día de los hechos pensó que moriría desangrado. “Le doy gracias a todo el personal médico del hospital Santa Clara porque con gran sabiduría y profesionalismo me atendieron oportunamente y me salvaron la vida”, expresó Diego Andrés.

La USS Santa Clara de la Subred Centro Oriente tiene a disposición de los habitantes de Bogotá todo su recurso humano y tecnológico para seguirles prestando un eficiente servicio, que ya es reconocido en toda la ciudad.