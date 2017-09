El informe de la Misión de la ONU sobre el fin de la extracción de caletas y entrega de armas por la Farc

— La Misión de las Naciones Unidas en Colombia reportó el fin de semana pasado la terminación de las actividades vinculadas a la ubicación de las caletas con armas y explosivos de las Farc y la destrucción de municiones y material inestable en los mismos lugares, según la ruta establecida por las partes en el comunicado No. 19 del 29 de Mayo y su posterior solicitud de ampliación efectuada el 31 de agosto pasado.

En el informe, la Misión de la ONU hace las siguientes precisiones.

En total se desmantelaron 750 caletas de 998 caletas informadas a la Misión de las Naciones Unidas por parte de las Farc. En los próximos días se le entregará al Alto Comisionado para la Paz toda la información relativa a las caletas no ejecutadas, según lo establecido en el comunicado conjunto del 29 de Mayo: “las caletas que no hayan sido desmanteladas, quedarán a disposición del Gobierno Nacional, que contará con la colaboración de los ex integrantes de las Farc que trabajarán conjuntamente con el Gobierno Nacional en la ubicación y desmantelamiento de dichas caletas”.

Las operaciones han sido planeadas y ejecutadas por integrantes de las Farc en conjunto con los observadores internacionales, y con la seguridad y apoyo logístico proporcionado por la Fuerza Pública.



Durante el proceso de extracción participaron la totalidad de los 450 Observadores Internacionales de la Misión, más de un centenar de integrantes de las Farc, y aproximadamente 500 miembros de la Unidad de Policía Especial para la Paz (UNIPEP) y un importante despliegue de más de 9.000 integrantes de las Fuerzas Militares a lo largo de todo el territorio Colombiano.

Las operaciones demandaron un gran esfuerzo logístico y operacional con un total de 283 horas de vuelo de los 3 helicópteros de la Misión de Naciones Unidas (393 movimientos aéreos), el apoyo de 210 horas de vuelo con helicópteros proporcionados por el Gobierno de Colombia, más de 20 movimientos por vía fluvial y más de 120 movimientos terrestres contabilizándose cerca de 40.000 kilómetros recorridos entre vehículos, embarcaciones y lomos de mula.

Como resultado de las operaciones de extracción de caletas, la Misión de la ONU en Colombia en el terreno ha contabilizado preliminarmente el siguiente material:

1.238 armas, que han sido identificadas y concentradas en el Depósito General de Armamento.

488.489 municiones de diferentes calibres de armas ligeras.

26.489 kilos de explosivos diversos.

39.849 metros de cordón detonante y mecha lenta.

4.277 granadas, de mano y de 40 mm.

2.647 minas antipersonal.

31.868 iniciadores-estopines.

1.767 municiones de mortero, entre los que se identifican de 81 mm, 60 mm y cohetes.

Todo el material inestable fue destruido en el lugar de su hallazgo, conforme a los procedimientos y condiciones de seguridad establecidos.

La Misión agradece el apoyo de los integrantes de la Fuerza Pública, que durante este proceso participaron en las actividades de seguridad y protección a las operaciones de caletas. La Misión lamenta profundamente el fallecimiento del soldado profesional Gustavo Raab Salazar al pisar un artefacto explosivo el pasado 14 de agosto en el marco de una de las operaciones. Asimismo, la Misión se solidariza con los soldados profesionales Luis Henry Beltrán Gómez y Daniel Diaz Debia, quienes el 16 de agosto, en otras operaciones, resultaron lesionados; así como con el agente de policía de la UBICAR, Reinel Escobar Sabogal, quien resultó herido el 6 de agosto pasado por el impacto de un proyectil en un enfrentamiento con un grupo armado no identificado.

Las cifras aquí reportadas son preliminares, ya que en este momento aún existen equipos de trabajo que se encuentran retornando a las sedes locales desde donde remitirán la información al nivel nacional.

Una vez consolidada y corroborada la información, la Misión de las Naciones Unidas dará a conocer el balance final del proceso de Dejación de Armas de las Farc.

Finalmente, la Misión de la ONU en Colombia reconoce el compromiso y el esfuerzo tanto de las Farc para realizar este proceso, como del Gobierno Nacional, para coadyuvar en el mismo, a fin de permitir este paso tan importante para Colombia en el proceso de Paz.