La principal estructura de lavado de dinero de las Farc es la petrolera venezolana PDVSA

–En una comparecencia en el Senado de los Estados Unidos, el experto en temas de crimen organizado, Douglas Farah, aseguró que la principal fuente de lavado de dinero de las Farc es la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA, a través de la cual el dinero del grupo guerrillero colombiano procedente del narcotráfico se ha invertido en empresas del continente.

Así lo informó el “Diario de las Américas” de Miami, con base en una entrevista que le concedió Farah, investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y presidente de la firma consultora IBI, LLC.

Según afirma el medio periodistico, Farh presentó el pasado 12 de septiembre una ponencia ante el Comité de Control Internacional de Narcóticos en el Senado estadounidense, en la cual se discutió el tema de la “adaptación de los esfuerzos en la lucha antinarcóticos de Estados Unidos en Colombia”.

En entrevista concedida a “Diario de la Américas”, Farah resumió así la forma como funciona la operación de blanqueo de capital de las Farc, procedente del narcotráfico:

“Se organizó una red paralela en El Salvador y Nicaragua para mover dinero de las Farc, principalmente a través de PDVSA, en una maniobra que involucra al gobierno de Venezuela, a Albanisa (creada en Nicaragua con fondos aportados a través del Alba, controlada por el Gobierno de Daniel Ortega) y Alba Petróleos (con capital del mismo origen, creada en El Salvador).

“En esas estructuras hay suficientes irregularidades con grandes cantidades de dinero que se debe investigar más para saber a dónde fueron a parar esos capitales”, afirmó el experto.

El periodico señala que Farah acudió al Senado estadounidense como investigador independiente.

En sus declaraciones al diario de Miami aseguró que aprovechó la comparecencia para solicitar a los senadores “investigar las actividades conjuntas y vínculos entre PDVSA, Albanisa y Alba Petróleos y sugirió mantener a las Farc en la lista de organizaciones que promueven el terrorismo, mientras no se cumplan en su totalidad los acuerdos de paz”, recientemente firmados, debido a los cuales el grupo armado pasó a convertirse en partido político.

Farah recordó que los países nucleados en la organización llamada ALBA, creada por iniciativa de Hugo Chávez, con el beneplácito de Fidel Castro, no es otra cosa que la llamada “alianza bolivariana, donde confluyen países con gobiernos de carácter totalitario, que manejan los recursos de las naciones como caja chica personal. En mi criterio -dijo- eso implica corrupción, es dinero público que se maneja sin transparencia”.

El analista denunció que dentro de ese proyecto ideológico llamado ALBA, las Farc están involucradas y recalcó que este grupo está dispuesto a hacer lo necesario para ayudar a sus aliados.

“Es un proyecto anti Estados Unidos, antidemocrático que busca imponer en el continente la corriente llamada Socialismo del Siglo XXI”, recalcó.

A su juicio, las estructuras Alba Petróleo de El Salvador y Albanisa en Nicaragua, reflejan que se trata de empresas paralelas y hasta dependientes del dinero que presuntamente llegaba de PDVSA a través de Petrocaribe.

Y agregó: “El análisis de las estructuras revela que hay una total falta de transparencia en el manejo de los recursos. La información que hemos recabado en Colombia y en otras partes lleva a deducir que (el dinero) provenía de una misma fuente”.

Faraha advirtió que sin duda Cuba es una parte muy importante del ALBA, pero aseguró que hasta el momento no tiene indicios de que la banca de ese país sea utilizada por las Farc para el lavado de dinero.

“Lo que no quiere decir que no exista, pero no tengo indicios de que el dinero de la Farc este tocando la banca de ese país. Yo creo que es porque no tienen mucho acceso al mercado internacional como en el caso de Nicaragua que sí tiene muchos bancos”, apuntó.

Farah estima que en el caso de Nicaragua, Estados Unidos abrirá una investigación sobre el origen y destino del dinero de las multiempresas Albanisa, manejada por la familia presidencial Ortega-Murillo.

“Hay indicios de que el dinero no es habido legalmente, las Farc están buscando dónde esconder su capital [tras haberse desmovilizado]. A mi criterio, el proceso ya lleva un tiempo y ese dinero seguramente ya salió por esas estructuras (Albanisa) y a estas alturas ya estaría integrado en el Sistema Financiero (nacional). Espero, como me dicen, habrá una investigación”.

Farah hizo llamar la atención acerca de las relaciones existentes entre José Luis Merino, exjefe guerrillero y actual viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador que maneja Alba Petróleos en El Salvador, el presidente Daniel Ortega, en Nicaragua, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Además se refirió a que el trabajo de campo realizado en Colombia revela serios indicios de que el dinero [manejado por las Farc] ha sido lavado a través de exportaciones de petróleo ficticio o con precios sobrevalorados para permitir el flujo de capital.

“Hay que entender esta red de operaciones basado en las relaciones que históricamente han existido entre José Luis Merino, el presidente Ortega y los secretarios de la Farc. Se conocen hace mucho tiempo y hay un alto nivel de confianza entre ellos para manejar el dinero de origen ilícito”, aseguró.

“El hecho de que hayan ingresado a Nicaragua más de 4.000 millones de dólares, ya casi desaparecidos a través de Albanisa, indica que no son operaciones normales, ni transparentes. Ese no es dinero que ingresa a través del presupuesto general de la república, sin embargo es manejado como caja chica del gobierno”, señaló.

Acerca de la hipótesis desarrollada por Farah, la analista política y periodista nicaragüense, Fidelina Suárez, Suárez dijo: “Hay que recordar que a Nicaragua ingresaron más de 4.000 millones de dólares del convenio petrolero con Venezuela sin que ese dinero entrara al Presupuesto General de la República y sin que nunca se rindiera cuentas al respecto. Es para encender las alarmas en cualquier parte. Aparte de eso, nadie ignora los lazos del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) con las Farc. Algunos de los dirigentes guerrilleros han sido condecorados por el gobierno de Ortega. Con el FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) de El Salvador, [el Gobierno de Ortega] acaba de reafirmar su lealtad al dar asilo al expresidente Mauricio Funes”, acotó Suarez