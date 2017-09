Reportan sismo de magnitud 7,1 grados en Ciudad de México

Un sismo de 7,1 grados sacudió este martes la Ciudad de México, causando escenas de pánico entre sus 20 millones de habitantes, justo cuando se conmemoran 32 años del terremoto que destruyó la capital en 1985.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) detalló que el movimiento telúrico fue de magnitud 7,1 y se localizó a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, en el central estado de Morelos, a una profundidad de 57 kilómetros.

SISMO Magnitud 7.1 Loc. 12 km al SURESTE de AXOCHIAPAN, MOR 19/09/17 13:14:40 Lat 18.40 Lon -98.72 Pf 57 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) 19 de septiembre de 2017

Hasta ahora, las autoridades no han dado un reporte de daños o víctimas. Informaciones que circulan en las redes sociales mencionan varios edificios colapsados, en tanto, funcionarios de Protección civil advierten a la población que hay fugas de gas.

“¡No fumen! ¡Hay fugas de gas!”, gritaban los socorristas mientras corrían por las calles en el sector de Roma Norte.

En la plaza Cibeles, niños con crisis de pánico fueron desalojados de su escuela, mientras padres angustiados los buscaban entre la muchedumbre, constató un periodista de la agencia AFP.

“Estaba caminando por (la calle) Colima y las ventanas empezaron a moverse. Vi a la gente correr, empezaron a gritar. Estuvo muy feo. No me quería acercar a ningún árbol. Me tuve que tirar al suelo”, refirió Leiza Visaj Herrera, de 27 años.

“Estuvo bastante fuerte. Los edificios empezaron a moverse. La gente está muy nerviosa. Vi a una señora que se desmayó”, relató Alfredo Aguilar, de 43 años.

Por su parte el presidente de México, Enrique Peña Nieto, convocó a las autoridades de seguridad a una reunión de emergencia para tomar las medidas pertinentes.

Los medios de comunicación muestran imágenes de edificios parcialmente destruidos en las céntricas colonias de la Condesa, la Roma y la del Valle, así como fugas de gas e incendios en varias zonas. En el central estado de Puebla se reporta la caída de las torres de la Iglesia de Cholula.

En el central estado de Morelos también se reportan daños. El gobernador Graco Ramírez anunció la activación de los servicios de emergencia.

Hace apenas 11 días, el pasado 8 de septiembre, otro terremoto, de magnitud 8,2 en la escala de Richter, sacudió el sur y centro del país. El movimiento telúrico dejó 96 víctimas fatales -78 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco-, cientos de heridos, 2,3 millones de damnificados y más de 50.000 viviendas dañadas.

#México: Edificio de Servicio Nacional de Empleo sufrió fuertes daños luego del temblor de este medio día. pic.twitter.com/PFgv7zsGIP — Telenoticias21 GMV (@TN21sv) 19 de septiembre de 2017

Video del sismo ocurrido hace unos momentos, ese es el piso 38 de la Torre Reforma de Ciudad de México#Temblor pic.twitter.com/jBpMGwzXeR — Mariana Ceruti C. (@MarianaCeruti) 19 de septiembre de 2017