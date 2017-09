Carlos Nieto le apuesta al Contrato de aprendizaje

La reconocida marca de ropa masculina colombiana, cuya historia es de cuatro décadas en el mercado, cuenta dentro de su planta de personal con varios aprendices SENA, a quienes destaca por sus ganas, conocimiento y compromiso.

“Le apostamos a que está buena experiencia siga creciendo y tengamos más trabajadores propios y de tiempo completo con recurso humano del SENA”: Héctor Augusto Sáenz.

“Como empresa queremos consolidar la preparación que realiza el SENA en la parte práctica, por eso buscamos que los aprendices trabajen adquieran experiencia en nuestra compañía; que enfrenten los restos propios del mercado y trabajen en escenarios reales”. Con esta frase Héctor Augusto Sáenz, gerente administrativo y financiero de Carlos Nieto y Cia., describe la importancia del ‘Contrato de aprendizaje’ para su organización.

Destaca además que el Contrato de aprendizaje resulta fundamental en términos de la promoción del trabajo y el conocimiento en las organizaciones, especialmente porque el SENA ha venido modernizándose y adecuándose a las necesidades del mercado. “Es preponderante que las compañías colombianas, al conocer esta formación, contribuyan en la misma y que los conocimientos teóricos vayan a la práctica. Así, avanzar no sólo como aprendizaje SENA, sino como compañías con los roles propios de los trabajos que estas desarrollan”, expone Sáenz.

“Las actividades van cambiando, las compañías se van modernizando. Hay una dinámica propia de la economía y de las actividades empresariales. Creemos que el SENA ha venido haciendo un trabajo interesante y queremos contribuir”, agrega.

Aprovecha para hacer un llamado a las compañías nacionales para que trabajen con los aprendices del SENA, que integren dentro de sus equipos de trabajo este recurso humano que tiene una excelente capacitación y por ende genera excelentes resultados.

Lo anterior es corroborado por lo que pasa en Carlos Nieto, compañía que registra positivas experiencias con los aprendices vinculados bajo esta figura. En la actualidad cuentan con tres jóvenes en etapa práctica, que desarrollan tareas tan importantes en áreas como gestión humana, contabilidad y sistemas. Y en su planta oficial hay varios egresados SENA.

Para Miguel Quevedo (22 años), aprendiz en el área de Talento Humano en Carlos Nieto, su proceso ha sido muy satisfactorio. “Es una empresa que me ha ayudado a adquirir más conocimientos en apenas dos meses. He puesto en práctica todo lo aprendido en el SENA durante la etapa lectiva”, relata.

Su labor está relacionada con la asistencia en dicho departamento, empezando por su directora. Además tiene contacto con todas las personas que integran el área administrativa y comercial.

“Es un área de trabajo increíble, en la que se tienen muy en cuenta todos los colaboradores. Un lugar en el que existe la comunicación ascendente y descendente, es decir que tenemos contacto con toda la empresa. Es una empresa que permite la evolución de los aprendices. Está ha sido la mejor oportunidad que he tenido de empleo, y el SENA me brindó todo su apoyo para este proceso – señala Quevedo – Mi sueño era llegar a una empresa que me agradara en diferentes contextos, que fuese arte e innovación, y Carlos Nieto reúne eso”.

Laura Dávila (19 años), quien está en la etapa productiva en el área de Contabilidad, cuenta que su proceso para llegar a Carlos Nieto fue un poco complicado, pero destaca todo lo que pudo aprender en las entrevistas con los representantes de la compañía. “Después de un mes ha sido una labor muy bonita. El ambiente de trabajo es excelente: me prestan atención, me resuelven dudas y me enseñan”, expresa.

Dice que su evolución laboral ha sido muy positiva. “En lo personal he aprendido sobre los valores, a manejar mi inteligencia emocional y el estrés”- señala- Cuenta además que su aprendizaje en temas contables ha sido importante y se ha fortalecido como en conciliaciones bancarias, facturación y la normatividad que expide la DIAN al respecto.

Por su parte, Fabián Prieto (18 años), Técnico en sistemas del SENA en formación, destaca la notable labor de la entidad en su proceso de aprendizaje y el ejercicio mancomunado que adelanta, en este caso con Carlos Nieto. Asegura que en esta compañía se evidencia un enorme potencial para enseñar, no solo en el área de Sistemas, en la que realiza el soporte técnico de los equipos, de la red y del área contable, además de otros requerimientos relacionados.

Destaca su aprendizaje en el mantenimiento de impresoras. “Es diferente cuando se está enfrente de una máquina de estas y se descubren todos los aditamentos que maneja; así como en todo lo que tiene que ver con el sistema operativo de la empresa y el proceso de inventarios”, manifiesta.

Todos los aprendices coinciden en que están en una organización muy importante, en la que ven un enorme potencial, por eso trabajan duro y buscan aprendedor todo el tiempo y lo que más puedan, pues sus expectativas las tienen bien claras: hacer carrera en Carlos Nieto.