Imputada exfuncionaria de Secretaría Distrital de Movilidad por posibles inconsistencias en contratos

La Fiscalía formuló imputación a Martha Hernández Arango, exsubsecretaria de Política Sectorial en la Secretaría de Movilidad de Bogotá, por los delitos de contrato de cumplimiento legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Los hechos ocurrieron en el año 2010, cuando se detectaron presuntas irregularidades en el contrato interadministrativo 129 del 27 de julio de 2009, relacionado con el apoyo logístico y económico de los procesos de reorganización y estructuración del Sistema Integral de Transporte Público (Sitp) y el Sistema Integrado de Recaudo (Sirci), al cual se le realizaron las adiciones No. 2, 3, 4 y 5. Dicho contrato fue firmado entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad). En la época de los hechos, Hernández Arango en ejercicio de su cargo fue la encargada de realizar dicho contrato por un valor de $3.953 millones, incluidas sus adiciones por un valor de $2.737 millones, superando el 50% del valor inicial del contrato. En audiencias concentradas, la exfuncionaria no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Por su parte, el juez con función de control de garantías se abstuvo de proferir medida de aseguramiento y la dejó la en libertad; no obstante continuará vinculada al proceso