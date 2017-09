La actriz Juliana Galvis sufrió algunas heridas tras el terremoto en México

La reconocida actriz colombiana Juliana Galvis utilizó sus redes sociales para reportar que se encontraba bien, tras el terremoto de 7.1 grados que sacudió México la tarde de este martes.

Sin embargo, se ve golpeada y con un poco de sangre en su rostro.

“A todos los que me han escrito no puedo gastarme la pila, no sabemos que vaya a seguir pasando, esperemos que nada. Tuve algunas heridas en las piernas”, expresó Juliana.

“¡Estamos bien! yo tengo heridas leves, pero Agatha, Pedro y mi mamá están bien. Estoy tratando de llegar a la casa. ¡La ciudad está hecha un caos!”, agregó la actriz.

Por último, Juliana le pidió a sus seguidores que rezaran por ellos.

Estamos bien! yo tengo heridas leves, pero agatha, pedro y mi mamá están bien. estoy tratando de llegar a la casa. La ciudad está hecha un caos! Recen por nosotros ?????? Una publicación compartida de Juliana Galvis (@julianagalvisv) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 12:44 PDT