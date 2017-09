Violadores de niños de las Farc no pueden estar excluidos de cárcel

El senador Iván Duque dijo este miércoles en plenaria del Senado que no debe haber ausencia de pena carcelaria para ningún violador de niños, así este se haya sometido a algún tipo de justicia transicional.

Pidió incluir un artículo adicional que aclare que las penas descritas en esta la ley serán también aplicadas a miembros de grupos ilegales que se hayan sometido a procesos de paz.

“Estamos pidiendo que los niños de Colombia que fueron violados, ultrajados y asesinados por los miembros de las Farc tengan la misma justicia que cualquier otra víctima de estos delitos”, dijo el senador Iván Duque este miércoles en plenaria del Senado.

Agregó que los miembros de las Farc que hayan cometido delitos contra niños y menores deben tener la misma sanción que cualquiera que cometa ese delito en Colombia. “Necesítanos que quede absolutamente claro en la ley que estos delitos no pueden ser excluido de pena carcelaria para nadie que cometa un crimen de esta naturaleza”.

Con esas palabras el senador Iván Duque pidió incluir un artículo en el Proyecto de Ley número 197 de 2016, Senado, que endurece las penas para violadores de niños.

El senador explicó que esa aclaración es necesaria porque la Justicia Especial para la Paz contempla que, si los miembros de las Farc “dicen toda la verdad”, no serán sujetos de pena carcelaria.

“Este proyecto que endurece las penas a los violadores debe ser aplicado en todas las personas que hayan cometido este delito, porque hemos visto denuncias muy graves de niños que han sido reclutados de manera ilegal por parte de las Farc. No podemos permitir que los crímenes que estos “señores” han cometieron contra tantos menores queden en la impunidad”.

El artículo propuesto por el senador Iván Duque diría lo siguiente:

“Las penas descritas en este proyecto también serán aplicadas a los culpables de los mismos que sean miembros de grupos armados ilegales que se sometan a procesos de paz y que sean sujetos de procesamientos por parte de instancias transicionales”.

¿Para que este artículo?

“Para que quede absolutamente claro que no queda eximidos de ninguna responsabilidad por un delito de esta gravedad quien se someta a algún tipo de justicia transicional, porque estos delitos no pueden tener un agravante para unos y un agravante para otros. Estos delitos no los podemos tolerar en la sociedad colombiana”.

Al cierre de la plenaria del Senado se acordó crear una subcomisión para agregar el artículo propuesto por el senador Iván Duque.