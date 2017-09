Autoridades mexicanas confirman que la niña ‘Frida Sofía’ no existe

Las autoridades mexicanas confirmaron que no existe una niña a la que inicialmente llamaron “Frida Sofía”, enterrada entre los escombros del derrumbe del colegio Enrique Rébsamen.

Los organismos de rescate informaron que sí hay una persona que posiblemente esté con vida, pero podría tratarse de una mujer de la Intendencia desaparecida.

“Queremos informarles que con base en los equipos que tenemos, en todos los medios de rescate, hay indicios de que posiblemente haya una persona con vida todavía. Hay rastros de sangre y fotografías de como si se hubiera arrastrado y posiblemente sea una persona todavía con vida”, comentó Enrique Sarmiento Beltrán, subsecretario de la Marina.

La Secretaría de Educación Pública, la delegación Tlalpan, la Semar y la Sedena han realizado un conteo de los alumnos con la dirección de la escuela y se determinó que “todos los niños o desgraciadamente fallecieron o están en los hospitales o están a salvo en sus casas”, afirmó Beltrán.

A lo anterior, agregó: “Solamente del personal de intendencia tenemos una adulta que posiblemente fuera quien nos da los rastros”.

“Nosotros no tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esta versión, y no creemos, estamos seguros de que no fue una realidad, puesto que, repito, se corroboró con la Secretaría Educación Pública, la delegación y con la escuela”, puntualizó Beltrán.