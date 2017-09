Ciudadano le gritó a Vargas Lleras en Medellín

Se trata Luis Emilio Arboleda Arenas, el ciudadano que este jueves increpó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, por el acuerdo de paz, cuando este recogía firmas en esta ciudad.

Entre otras cosas Arboleda acusó a Vargas Lleras de entregar “el país al terrorismo”. Y agregó: “Usted es un enmermelado y un sinvergüenza, y aquí en Antioquia no lo vamos a ayudar y la va a sacar barata, pero usted es culpable de que ‘Iván Márquez’ y ‘Timochenko’ aspiren al Senado”.

El ciudadano insistió: “Como ve que Juan Manuel Santos está caído, ya se le salió del barco”.

Posteriormente se ve que Arboleda discute con alguien que, presuntamente, iba con Vargas Lleras.

A este personaje le dijo: “¡Maestro, no se me atraviese porque nos damos en la mula, hijueputa, usted y yo! ¡No sea degenerado! A mí no me venga a mariquiar, maricón”.

Este era un hombre con camisa de color azul, que se volteó y le pidió a Arboleda que se callara.

Pero este no cesó en sus gritos a Vargas Lleras: “Vargas Lleras, usted tiene una deuda con Antioquia. Y aquí no va a quedar usted, sinvergüenza. ¿O le va a dar coscorrones a la gente?”.

Minutos más tarde, Arboleda subió a redes otro video en el que dice que amigos de Vargas Lleras lo intentaron apuñalar, pero en la grabación no es claro este suceso.

Ya en julio pasado, este mismo ciudadano había increpado al senador Antonio Navarro Wolff por hacer campaña del plebiscito. Con fusta en la mano y un tono amenazante, empezó a gritarle a Navarro Wolff: “¡Fuera, fuera, fuera!”.

El senador le respondió: “Usted no me va a sacar a gritos. Yo no me dejo sacar a gritos”.