Denuncian que a vehículos de placas blancas no los quieren asegurar porque no es rentable

Foto: acoltes.org

La denuncia la hizo este jueves la Asociación Colombiana del Transporte Terrestre Especial, ACOLTES, gremio que dijo que las aseguradoras del país no les quieren vender pólizas porque según estas no son rentables para su negocio.

Así lo expresó Lupoani Sánchez, presidente de Acoltes, tras mencionar la encrucijada en la que el sector se encuentra por cuenta de las aseguradoras, porque necesitan las pólizas de responsabilidad contractual para poder trabajar, pero las aseguradoras no se las venden, aun con múltiples quejas interpuestas ante la autoridad.

Sánchez señaló que: “Primero se generó un monopolio con la venta de estos seguros, ya que sólo se conseguían en tres compañías, las mismas que ahora se rehúsan a darlas porque según ellos son un negocio y esas pólizas no son rentables para ellos, entonces así no podemos trabajar porque para tener el contrato, necesitamos eso”.

Y agregó que por esta decisión, más de tres mil vehículos de placas blancas no cuentan con esta protección. Hizo un llamado urgente al Min Transporte, para que intervenga con prontitud.

El dirigente gremial indicó: “Si no van a vender más esto pues que nos digan y quiten el requisito de las normativas de tránsito, pero es que ya hablamos con todos las autoridades y nos dicen lo mismo, que las aseguradoras pueden negar esas pólizas porque son un negocio particular y tienen autonomía”.

El seguro de responsabilidad contractual para vehículos de placas blancas tiene un costo que va entre los 700 y los 800 mil pesos; el parque de transporte especial en el país es de 108.147 carros.

En el comunicado emitido por la entidad este jueves, se puede leer:

“para las Aseguradoras, los productos deben responder a un criterio de ingresos y costos, utilidades y margen, para sostener ese mercado y no les generen perdidas económicas, y se fundamentan en una serie de reglamentaciones en el código de Comercio, que no los obliga a vender este tipo de seguros, lo que produce una dicotomía en torno al tema, pues el ministerio de transporte obliga a las empresas de transporte a presentar una póliza de seguro colectiva, si no se tiene, no pueden laborar, pues no hay tarjeta de operación y no hay movilidad de los vehículos”.