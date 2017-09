Distrito descarta que se vaya a cerrar la vía a La Calera para ampliar Ciclovía

La Secretaría de Movilidad informó que la Administración Distrital no considera implementar la ampliación de la Ciclovía dominical por la vía Bogotá-La Calera. Asimismo, confirma que los vehículos automotores podrán transitar por ese corredor durante el paso de la caravana de bicicletas con la que se inaugurará la X Semana de la Bici.

Este domingo, vamos a tener unas actividades por el inicio de la semana de la bicicleta: vamos a tener actividades en las diferentes Ciclovías, paseos por la Carrera Séptima, por la Avenida ElDorado, y tendremos una travesía por la Sabana por la parte oriental. No vamos a tener ningún tipo de cierre para los vehículos automotores de La Calera y tampoco hemos considerado que se implementen Ciclovías que cierren este corredor. Esto aclarando las inquietudes de residentes y vecinos que comunica a Bogotá con el municipio La Calera”, explicó el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.

Según Movilidad, en un día domingo circulan cerca de 1.000 vehículos de 12m a 1:30 p.m., frente a 558 ciclistas. La hora de máxima demanda de ciclistas es de 8:45 a.m. a 9:45 a.m., en la que transitan 3.225 ciclistas, mientras lo hacen 473 vehículos a motor.

“Nosotros tenemos conteos en La Calera de 5.000 vehículos y casi 4.500 son bicicletas de 6:00 a 10:00 a.m. De todas formas hay que aclarar no vamos a cerrar la vía, simplemente como sucede todos los domingos habrá un alto flujo de ciclistas que estarán organizados”, dijo el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.

Se viene la semana de la bici

Durante la X Semana de la Bici, los ciudadanos podrán disfrutar de actividades culturales y recreativas, CicloPaseos, conferencias y visitar los puntos de salud e hidratación preparados por la administración distrital para celebrar el uso de la bicicleta. La X Semana de la Bici finalizará el domingo 1 de octubre con una bicicaravana de cierre hasta la Calle 134 con Avenida Boyacá y la inauguración de un nuevo tramo de Ciclovía.

Bocarejo afirmó que Bogotá celebrará desde el próximo domingo 24 de septiembre y hasta el 1 de octubre esta semana de la Bici, que iniciará con una caravana de ciclistas entre el Parque Nacional y la Avenida Circunvalar, desde donde continuará su recorrido hasta el Alto de Patios.

Esta bicicaravana se desarrollará entre las 6:00 a.m. y las 11:00 a.m., jornada durante la cual la vía a La Calera estará habilitada para vehículos. “Queremos informarle a la comunidad que la vía no se cerrará durante el paso de la caravana de bicicletas. Los vehículos automotores podrán transitar por ese corredor que comunica a Bogotá con el municipio de La Calera”, dijo Bocarejo.