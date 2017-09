Fiscalía imputará 4 delitos al exmagistrado Javier Ricaurte; sin embargo su abogado afirma que es inocente

Loterias

Loterías del 20 de septiembre en Colombia:

Baloto 10 – 16 – 19 – 23 – 34 – 11

Revancha 04 – 11 – 18 – 36 – 41 – 01

Manizales 1924 -Serie 170

Valle 3452 -Serie 105

Meta 9022 – Serie 033

DORADO

Mañana 4770 – Tarde 4896

SUPER ASTRO SOL

7676 – Signo Aries

SUPER ASTRO LUNA:

8467 – Signo Virgo

CHONTICO:

Día 9823 – Noche 8958

PAISITA:

Día 2904 – Noche 6633

CAFETERITO:

Tarde 0713 – Noche 2751

PIJAO:

8537

CASH THREE:

Día 762 – Noche 082

PLAY FOUR:

Día 6445 – Noche 9754

EVENING:

7603

WIN FOUR:

4560

SAMAN:

5392

SINUANO:

Día 9325 – Noche 0857

CULONA:

1598

CARIBEÑA:

Día 4341 – Noche 6642

MOTILÓN:

Tarde 5337 – Noche 0267

LA BOLITA

Día 8821 – Noche 9426

EL COLONO:

1169

LA FANTÁSTICA:

Día 0484 – Noche 4520