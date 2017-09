Gremios de hospitales públicos anunciaron marcha el próximo 27 de septiembre

El próximo 27 de septiembre, el gremio y los pacientes, marcharán en diferentes puntos del país para exigir al Gobierno nacional un cambio en la prestación del servicio de salud.

Según con la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos y Empresas Sociales del Estado (ACESI), hace 24 años hay un modelo de salud con la ley 100 que ha fracasado.

“La crisis generalizada del sector salud dejó de ser un tema en el que únicamente están involucrados los principales actores del sistema: usuarios, IPS, EPS y gobierno: los límites de la tolerancia se han superado, al punto de llegar a extremos de indignidad, degradación, vergüenza e ignominia.

El libertinaje con el que se manejan los procedimientos de las empresas promotoras de salud con la apatía oficial, viene cobrando vidas”,comentaron en un comunicado.

El gremio pide al Gobierno replantear el servicio para evitar más muertes y el trato de”mercancía” a los pacientes.

Por ejemplo, en Córdoba con Comfacor no hay contratos y viene descontando el 50% del giro directo. Y en Cesar y Santander la Nueva EPS no tiene contratos, según ellos, allí no se ha querido reconocer el incremento del gobierno nacional.