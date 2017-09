Rifirrafe entre las senadoras Claudia López y Paola Holguín por ley para endurecer penas contra violadores

Un fuerte debate protagonizaron las senadoras Paola Holguín (Centro Democrático) y Claudia López (Alianza Verde) por la aprobación de Ley que impone mayores sanciones a violadores de niños.

La senadora Paola Holguín señaló que “la razón de este proyecto es proteger a los menores, no a los violadores” e indicó que “el problema es que en Colombia el delito termina siendo más o menos grave dependiendo de quién lo cometa”.

A lo anterior, agregó: “si lo que se tiene que parar es el abuso y la violación de los niños, obliguemos a las Farc a responder porque la JEP dejó un vacío que hace que 232 casos, comprobados y documentados por la Fiscalía, queden en impunidad”.

En plenaria de Senado, por decir esto, @ClaudiaLopez me grita canalla, pues por más que me insulte no voy a apoyar impunidad para Farc pic.twitter.com/VCGNldjxzq

— Paola Holguín (@PaolaHolguin) 21 de septiembre de 2017