Colombia, en la recta final para exportar aguacates a China

El buen momento que atraviesa el aguacate se ve reflejado en las cifras de exportación de la fruta, que aumentaron 41% en el periodo enero – julio de 2017, comparadas con 2016.

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, resaltó el potencial de este producto y señaló que mientras seguimos celebrando la admisibilidad en Estados Unidos, ya se alista la recta final para ingresar a China.

‘El proceso de admisibilidad que adelanta Colombia para el ingreso de aguacate Hass al mercado chino es prioridad en la agenda bilateral agrícola. En este momento estamos en fase de intercambio y análisis de información técnica entre las autoridades sanitarias de los dos países a partir del cual la autoridad china efectúa la evaluación de riesgo correspondiente a la importación de aguacate procedente de Colombia’, afirmó el jefe de la cartera agropecuaria.

A partir de la evaluación de riesgo, las partes acordarán las condiciones y los requisitos bajo los cuales se llevarán a cabo las exportaciones de aguacate Hass a China.

El ministro Iragorri informó además que en octubre vienen al país representantes de la autoridad sanitaria de China, la cual hace parte del proceso de admisibilidad que se viene adelantando y tiene por objeto la verificación de las condiciones de producción en el país.

Esta información complementará la evaluación de riesgo, la cual una vez finalizada conducirá al establecimiento de la concertación de un plan de trabajo que viabilice las exportaciones de aguacate hass de Colombia a China.

En 2016, Colombia exportó US$ 35 millones, equivalente a 18.200 toneladas.

Los principales destinos fueron: Holanda con US$ 14,5 millones (41,6%); Reino Unido con US$ 9,5 millones (27,1%), España con US$ 7,1 millones (20,3%) y Francia con US$ 2,7 millones (7,8%).

A julio de este año, las ventas del producto alcanzaron los US$ 28 millones y 15 mil toneladas.