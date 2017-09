Embajador de EE.UU. asegura que Farc no han entregado la información sobre narcotráfico

Kevin Whitaker, embajador de los Estados Unidos en Colombia, dijo que las Farc no han cumplido con lo pactado en la entrega de información de las rutas del narcotráfico, los carteles y teléfonos de las organizaciones criminales para que las autoridades ejecuten su desmantelamiento.

Así lo expresó este viernes en la radio Caracol de Colombia: “la entrega de información de rutas, contactos, los números telefónicos y todo lo que tiene que ver los insumos de las investigaciones, las Farc no están cooperando. Como leo yo el acuerdo, tienen una obligación basado en eso para cooperar”.

Y agregó que el problema que tienen las Farc hacia el futuro es convencer a Colombia de que no está involucrados en actividades del narcotráfico, de modo que si no está cooperando “eso no les ayuda para nada, porque indica que están siguiendo con sus actitudes normales”.

El embajador puntualizó: “Somos amigos y aliados con Colombia, hablamos con nuestros socios al respecto, no es para mí exigir el cumplimiento por parte de las Farc, pero me involucro y hago comentarios, porque está afectando las relaciones bilaterales”.

Dijo que Juan Manuel Santos, como ministro y en la actualidad Jefe de Estado, es amigo de Estados Unidos y es uno de los mejores socios en la región en las últimas décadas.

El embajador explicó que las Farc continúan en la lista de grupos terroristas por organización de terrorismo internacional y por ser una de las organizaciones más grandes de narcotráfico.

Y agregó que se es parte de esta lista por un proceso por decisión del ejecutivo y se sale por la presentación de hechos claros y contundentes.

Armas de las Farc

El Jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, manifestó este viernes que la destrucción de las armas dejadas por la guerrilla debe ser aliciente para que los colombianos continúen por el sendero de la paz.

En ese orden de ideas, Arnault señaló que la inhabilitación del armamento se convierte en “una ilustración del llamado del Papa Francisco a la confianza en el futuro de Colombia”.

Precisó que con el fin de las actividades de destrucción del armamento culminó el proceso de dejación de armas, previsto en el punto 3 (Fin del Conflicto) contemplado en el Acuerdo Final de Paz.

Expresó su confianza en que “la finalización de la dejación de armas no sea también el fin de los esfuerzos de paz, sino que al contrario sea la señal de su relanzamiento”.

Fueron casi 9 mil armas, más de un millón y medio de municiones, más de 38 toneladas de explosivos ,11 mil granadas, 3.500 minas antipersonales, más de 4 mil municiones de mortero y 52 kilómetros de cordón detonante, lo que se entregó y destruyó, indicó Arnault en el acto efectuado en el depósito general de armamento en Funza.

También, el Jefe de la Misión de la ONU agradeció al Presidente Juan Manuel Santos, a las instituciones que apoyaron el desarrollo de la misión, y a la Fuerza Pública que “ha jugado un papel clave en el éxito de este proceso”.

Finalmente, recordó que las armas destruidas serán utilizadas para la construcción de tres monumentos a la paz, que estarán ubicados en Naciones Unidas, Cuba y Colombia.