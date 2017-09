Exfiscal Moreno revela la forma como se negoció y pagó soborno al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte

–Con pasmosa tranquilidad, el exfiscal anticorrupción narró ante la Corte Suprema de Justicia la forma como se negoció con el exmagistrado Francisco Ricaurte el pago de 2 mil millones de pesos para frenar una orden de captura contra el senador Musa Besaile, a través del abogado Luis Ignacio Lyons. Incluso reveló que cuando iba en una camioneta con parte del dinero en efectivo para entregarlo a Ricaurte, lo paró una patrulla de la Policía y para continuar se sobornó a los uniformados entregándoles a cada uniformado un millón de pesos.

Además, refutó a Musa Besaile, quien en forma reiterada ha dicho que fue intimidado y sobornado.

“Ahí hubo una negociación directa en donde se llegó a un acuerdo con el senador Musa Besaile. Nunca hubo tal intimidación. No se negoció el inhibitorio, sino sacar a un magistrado auxiliar que iba a proferir la captura y dilatar el proceso para provocar una prescripción”, señaló Moreno, de acuerdo con apartes de la grabación de sus declaraciones ante la Corte reveladas este viernes por RCN radio.

Explicó que Musa Besaile se reunió con Ricaurte en el apartamento y acordaron “el pago de 1.000 millones para empezar”. Además dijo que se estableció “una fecha que al final no se cumple”.

Sin embargo, añadió que “un día cualquiera Luis Ignacio Lyons me dice ‘Tavo’ pásate por la oficina, hoy traen el dinero, yo le dije dejo el carro en mi casa y vamos para donde ‘Pacho’ (Francisco Ricaurte), le aviso al Dr. Francisco que voy y se suponía que el dinero llegaba a eso de las 7:00 pm pero el dinero llega a media noche y no llega completo”.

Según Moreno, llegaron sólo $390 millones de los $1.000 millones pactados. “Le dije yo no me llevo eso. Y Lyons dice, en la oficina no lo puedo dejar, camine yo lo llevo a su casa y yo accedo”.

Acordaron que “la entrega del dinero se haría en la noche para no despertar sospechas”.

El abogado Lyons llama a Moreno para que pase por la plata al apartamento de Ricaurte. El dinero llega pero no completo, sólo 390 millones de pesos, que tuvieron que transportar hacia el apartamento de Moreno porque al parecer ninguno quería quedarse con la plata en su casa, según el relato del exfiscal.

Para llevar el dinero se movilizaron en una camioneta con permiso del Senado de la República y que al parecer pertenecía a Musa Besaile.

“Bajando el puente de la calle 127 con Novena nos para la Policía. Yo llamé a un amigo y le dije me pararon y voy con plata ‘ayúdeme usted que tiene buenas relaciones porque me pararon’”, dijo Moreno.

Rápidamente se movieron las influencias y para que no reportaran dicho dinero, Lyons le dio a cada agente “de a un millón de pesos”, con lo cual los uniformados “terminaron escoltándome hasta la casa”.

Además Moreno resaltó que cuando le llevó la plata a Ricaurte este “se molestó porque no estaba completa y quedamos pendientes del otro pago”. El hecho es que sólo le entrego $530 millones.

En la audiencia se le dio el derecho a Musa Besaile de interpelar a Moreno y al efecto le preguntó:

¿Usted afirma que la negociación o la solicitud de la extorsión no fue hecha por usted sino por el Doctor Ricaurte?

Y Moreno le respondió: “Usted más que nadie sabe cómo se hizo esa negociación, usted mismo habló de finiquitar y dijo que pagaba si se le resolvía”.

Ante la respuesta, Musa Besaile le advirtió a Moreno: “Le recuerdo que está bajo la gravedad de juramento y no puede decir mentiras. Yo le pregunto ¿cual era el interés si dice que los recursos no llegaron a usted entonces para qué fueron los recursos?”.

Moreno contestó: “Usted sabe para quién iba los recursos, usted habló con ‘Pacho’ (Francisco Ricaurte), y con el magistrado Gustavo malo”.

Pese a las contundentes declaraciones del exfiscal Moreno ante la Corte Suprema, en la audiencia de legalización de captura cumplida hasta esta madrugada en el complejo judicial de Paloquemao, el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte negó haber recibido los 550 millones de pesos, no aceptó los cargos imputados por la fiscalía y abiertamente se declaró “inocente”.

Además concluyó señalando a Moreno como “un falso testigo”.

Sin embargo, la juez 40 de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra Ricaurte y ordenó su reclusión en la cárcel de La Picota de Bogotá.

Tal como lo informamos oportunamente aquí en la web de Radio Santa Fe, en la diligencia judicial, el exmagistrado Ricaurte Gómez negó haber hecho parte de una organización criminal dentro de la rama judicial y se declaró inocente, afirmando nunca ecibió un solo peso por sobornos para amañar decisiones en la Corte Suprema de Justicia.

Ricaurte Gómez fue imputado por los delitos de Concierto para delinquir agravado, Cohecho, Tráfico de influencias y Uso abusivo de información privilegiada.

La fiscalía aseguró que Francisco Javier Ricaurte hizo parte de una red de corrupción junto con el exfiscal Gustavo Moreno, el abogado Leonardo Pinilla, el exmagistrado José Leonidas Bustos y el actual magistrado de la Corte Gustavo Malo, en la cual, a cambio de dinero, intervinieron en decisiones judiciales de expedientes en el alto tribunal.

El representante del organismo investigador resaltó que “manipulaban testigos para cambiar versiones; instrumentalizaban a los medios de comunicación para restar credibilidad a los testigos que mantenían sus versiones; desaparecían evidencias, y obtenían decisiones con apariencia de legalidad que favorecieran a sus clientes con la intervención de funcionarios del más alto nivel”.

Agregó que si estas estrategias no funcionaban la alternativa era dilatar los procesos.

Para tomar la determinación de enviar a la cárcel al expresidente de la Corte, la juez declaró conmovida por los actos de corrupción expuestos que evidenciaban que la justicia se vendía al mejor postor.

“Dolor de patria –dijo–, porque esta toga debemos portarla con orgullo. Nos exige y nos recuerda que la justicia es un valor supremo consagrado en nuestra Constitución. Que estamos llamados a buscar la pacífica convivencia que desde la Constitución se ha señalado. De ahí la responsabilidad de quienes estamos en estos estrados judiciales. La justicia es ciega pero no se debe vender, no se debe exponer. Es triste ver qué la justicia se venda por $2.000 millones”.