“Homenajes en Colombia son para las víctimas, no para victimarios”: Iván Duque

Desde Aguachica, Cesar, durante el Foro de precandidatos presidenciales del Centro Democrático, el senador Iván Duque presentó sus propuestas para recuperar el agro.

También hizo alusión al homenaje que le realizan los guerrilleros de las Farc al ‘Mono Jojoy’, y habló de la corrupción y sus tres pilares de gobierno: Legalidad, Emprendimiento y Equidad.

“Este país necesita un cambio estructural, necesita recuperar la dignidad del ejercicio de la política, de la administración, de la transformación productiva y derrotar la criminalidad, ese será el gobierno que liderará el Centro Democrático en 2018, dijo el senador Iván Duque este viernes desde Aguachica, Cesar, durante el Foro de Tierras y Agro realizado por el Centro Democrático en cabeza del expresidente Álvaro Uribe.

El senador dijo estar indignado por el homenaje organizado por las Farc a alias “Mono Jojoy”. “Los homenajes son para las víctimas y no para los victimarios”. Y ya había escrito en su cuenta de Twitter: “Homenajear a ‘Jojoy’ es celebrar cientos de asesinatos de civiles, policías y militares. Exaltan victimarios y burlan a victimas. Inaceptable!”.

Recordó que hoy las Naciones Unidas y el Gobierno Santos hablaron del fin del supuesto desarme, “cuando siguen apareciendo caletas y disidencias de manera indiscriminada, no se burlen de Colombia”, agregó. “Desde Aguachica les notificamos a las Farc que armas que aparezcan no reportadas les harán perder todos los beneficios. Y que todo dinero que aparezcan que no hayan sido entregados para reparar víctimas significarán pérdida de beneficios a cabecillas, sentenció.

Dijo que la corrupción será atacada frontalmente durante un gobierno del Centro Democrático. “Hoy desde Aguachica también queremos mandarle un mensaje a los corruptos, a esos que quieren quitarle todos los días la esperanza a este país (…) les vamos a perseguir todo el patrimonio hasta quitárselos integralmente para que paguen por lo que le hicieron al pueblo colombiano; y no les vamos a dar casa por cárcel”, agregó Duque.

El precandidato presidencial expuso su plan para recuperar el campo en Colombia. Entre sus principales propuestas se destacaron:

—El pequeño productor campesino será dignificado y trabajará de la mano con la agroindustria para generar formalización

— El sector agrícola requiere créditos asociados con productividad, acabar con el gota gota y profundizar bancarización

—Debemos hacer que al menos el 50 por ciento del presupuesto agrícola se invierta en bienes públicos

— Debemos crear microseguros agropecuarios para proteger los campesinos de los choques de cosecha

—Necesitamos incentivos a la inversión productiva en el campo, a cambio de generación de empleos formales y estables

—Si queremos que el campo tenga instituciones de verdad, tenemos que erradicar el clientelismo y quitarles instituciones a gamonales