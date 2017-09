Selección Colombia Sub-17, realizó su primera práctica en Nueva Delhi

La Selección Colombia Sub-17 realizó su primera práctica en campo en Nueva Delhi. El equipo dirigido por Orlando Restrepo en sus dos primero días en el país asiático, realizó trabajo de recuperación tras el largo viaje. Este viernes los jugadores nuevamente tuvieron contacto con el balón.

En los próximos días el equipo nacional continuará su preparación para la Copa Mundial de la FIFA India 2017, en el que integra el grupo A junto a Estados Unidos, Ghana y el conjunto local.

Les recordamos que las sedes que albergarán el certamen serán: Kochi, Goa, Nueva Bombay, Guwahati, Calcuta y Nueva Delhi. El torneo empezará en Nueva Delhi y Nueva Bombay, y los partidos de comenzarán el 6 de octubre. Los cuartos de final se disputarán en Goa, Guwahati, Kochi y Calcuta, mientras que Guwahati y Nueva Bombay albergarán las semifinales. La final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017 se celebrará en el emblemático estadio Salt Lake de Calcuta.

Este será el calendario en la primera fase de Colombia:

– Colombia vs. Ghana – Viernes 6 de octubre 5:00 p.m. – Nueva Delhi (Hora local)

– India vs. Colombia – Lunes 9 de octubre 8:00 p.m. – Nueva Delhi (Hora local)

– Estados Unidos vs. Colombia – Jueves 12 de octubre 8:00 p.m. – Nueva Bombay (Hora local)