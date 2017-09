Decenas de conductores y biciusuarios se enfrentaron en La Calera

El evento que se programó en La Calera para conmemorar la semana de la bicicleta este domingo terminó en un fuerte discusión entre conductores y biciusuarios, que expresaron sus puntos de vista sobre la accidentalidad en este sector.

“Se les dio prioridad a los ciclistas para su uso, y no estamos en contra de ellos, muchos también practicamos ese deporte. Pero que el Distrito implemente esa medida con responsabilidad, ya que es la única vía de acceso a La Calera, y a los barrios de la zona”, afirmó uno de los vecinos del sector a El Tiempo.

“Ellos suben y no respetan el carril. Prácticamente no se puede salir con el carro los domingos, porque algunos lo patean, se atraviesan en la vía, y han ocurrido accidentes con los peatones, a quienes tampoco respetan”, agregó otra conductora de la zona.

La jornada generó problemas de movilidad en la zona, por lo que la alcaldía del municipio le solicitó al Distrito tenerlos en cuenta cuando vayan a realizar actividades de ese tipo por el sector de Patios.

“Nos llegó un comunicado de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, pero prácticamente nos enteramos el mismo día. Le informé al secretario Bocarejo de la inconformidad de la gente”, comentó Ana Lucía Escobar, alcaldesa de La Calera.

Por lo tanto, para la alcaldesa se requiere medidas inmediatas para reducir la accidentalidad en la que los ciclistas son los más afectados.

“No estamos en contra de los ciclistas, pero necesitamos sentarnos con Bogotá a racionalizar el tema. Hay propuestas como la ampliación de la vía, pero son a largo plazo. Le pedimos al secretario que se reúna con nosotros para llegar a un acuerdo”, indicó Escobar.

Mientras tanto, los biciusuarios aseguran que la presencia de las ciclas no es nueva.

“Llevamos más una década subiendo a Patios, y la mayoría de los conductores que protestaron no vivían allí antes. La vía es de todos, y así como ellos no dejan pasar porque ocupan el carril, nosotros también necesitamos un espacio adecuado. Eso no exime de que haya malos comportamientos de algunos ciclistas, pero quitar la prioridad es un acto egoísta”,afirmó a El Tiempo Andrés Vergara, del Ciclopaseo de los Miércoles.

De acuerdo con Vergara, los conductores deben ser tolerantes y compartir la carretera. “Ellos no pueden pretender subir a 100 kilómetros por hora a Patios sin importar la cantidad de ciclistas y poniéndose también en riesgo. Deben aprender a convivir”, puntualizó Vergara.