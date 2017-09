EE.UU. extiende prohibición de viajes a Venezuela y Corea del Norte

–Venezuela, Corea del Norte y Chad fueron incluidos en una nueva lista de países con prohibición de viajes a Estados Unidos debido a su poca seguridad o falta de cooperación con las autoridades estadounidenses, informó la administración Trump.

Washington impuso una prohibición total de viajes a los ciudadanos de Corea del Norte y Chad, mientras que las restricciones para Venezuela se limitan a los funcionarios de una larga lista de entidades del gobierno y a sus familiares inmediatos con visas no inmigrantes de trabajo y de turismo.

En un documento de la Casa Blanca, se detalla que las entidades venezolanas incluidas son los ministerios de Interior y Justicia, y de Relaciones Exteriores, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

“Además, los nacionales de Venezuela que sean titulares de visados deben estar sujetos a medidas adicionales apropiadas para asegurar que la información del viajero permanezca vigente”, indica el documento que fue tuiteado por el presidente Donald Trump el domingo por la noche.

Sudán, uno de los seis países de mayoría musulmana incluidos originalmente en la lista de prohibición de viajes, fue removido de la nómina, dejando solo a ocho naciones con impedimento total o parcial de viajar a Estados Unidos.

Los otros países incluidos en la prohibición eran Irán, Libia, Siria, Somalia y Yemen.

Las medidas pretenden “mejorar las capacidades y procesos de vigilancia para detectar el intento de entrada a Estados Unidos de terroristas u otras amenazas a la seguridad pública”, según la Casa Blanca. (Con información de la VOA)

MOTIVACIONES DE LA DECISIÓN

En el documento, el gobierno estadounidense relaciona las siguientes motivaciones:

• Cada año, los Estados Unidos otorgan el estatus de residente permanente legal a aproximadamente 1,1 millones de personas de todo el mundo.

• En el año fiscal 2016, los Estados Unidos emitieron aproximadamente 10,4 millones de visas de no personas de todo el mundo.

• En el año fiscal 2016, los funcionarios de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos procesaron más de 390 millones viajeros en los puertos aéreos, terrestres y marítimos de entrada, incluyendo más de 119 millones de viajeros en los aeropuertos de entrada.

• En los últimos cinco años, los viajes internacionales han crecido un 15% en total y un 26%aeropuertos. Los viajes internacionales en los aeropuertos estadounidenses de entrada aumentaron un 6 por ciento desde el año fiscal de 2015. Sobre el los próximos cinco años, se prevé que los viajes internacionales aumenten a una tasa anual del 4 por ciento.

Línea de base de seguridad nacional

• La máxima prioridad de la Administración es garantizar la seguridad y la seguridad del pueblo estadounidense.

• La Administración sigue centrada en elevar la línea de base para las normas de seguridad nacional.

• La Sección 2 de la Orden Ejecutiva 13780 requiere que la Administración determine qué se necesita información de cada país extranjero para adjudicar una solicitud por un nacional de esa país para obtener un beneficio de inmigración y determinar que el individuo no es un amenaza a la seguridad.

• Se debe mejorar el statu quo previo para la seguridad fronteriza e inmigración para los individuos de ciertos países, si los Estados Unidos deben combatir adecuadamente el amenazas transnacionales contra su pueblo.

• Los nuevos requisitos reflejan las mejores prácticas derivadas de una seguridad probada y efectiva tales como el Programa de Exención de Visas, y de la ley internacionalmente reconocida aplicación de la ley y la seguridad nacional, como la adopción de pasaportes electrónicos para prevenir el fraude y la falsificación.

• Estos incluyen pasaportes electrónicos, el intercambio de datos criminales, informes de pasaportes perdidos / robados, y proporcionando datos sobre terroristas conocidos y sospechosos.

• El intercambio de esta información es particularmente crítico para aquellas áreas del mundo donde el riesgo es mayor, como los países con poblaciones terroristas significativas que pueden tratar de Estados Unidos y que repetidamente no recuperan a sus nacionales sujetos a una orden definitiva de por lo que gravar nuestro sistema de inmigración.

Sobre el caso concreto de Venezuela, señala:

“El gobierno de Venezuela no coopera para verificar si su los ciudadanos plantean amenazas de seguridad nacional o de seguridad pública; no comparte seguridad pública y información relacionada con el terrorismo; y se ha evaluado que no está totalmente cooperativa con respecto a la recepción de sus nacionales sujetos a órdenes finales de los Estados Unidos.

Por consiguiente, la entrada en los Estados Unidos de ciertos funcionarios gubernamentales y sus familiares inmediatos como no inmigrantes en (B-1), turista (B-2) y turista (B-1 / B-2) está suspendido”.