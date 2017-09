El ICA fija zona de contención para recuperar el estatus de país libre de fiebre aftosa

–El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, estableció una zona de contención con la cual busca recuperar para el resto del territorio nacional, el estatus sanitario de libre de aftosa con vacunación.

La zona de contención es un área geográfica delimitada, que alberga los sitios en donde fue detectado el virus. Según el Código de los Animales Terrestres de la OIE, cada país puede establecer una única zona de contención que agrupe todos los brotes que se han presentado.

La zona de contención determinada por el ICA está compuesta por 238 municipios de los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare y Cundinamarca, así:

-La totalidad de los 7 municipios del departamento de Arauca.

-118 municipios de los 123 de Boyacá, exceptuando Puerto Boyacá, Covarachía, Santana, Chitaraque y San José de Pare.

-2 de los 19 municipios de Casanare, es decir que dentro de la zona de contención están los municipios de La Salina y Sácama.

-111 de los 117 municipios de Cundinamarca, exceptuando Puerto Salgar, Medina, Paratebueno, 33 veredas de Yacopí, 74 veredas de Caparrapí y 31 veredas de Guaduas.

“Nosotros tuvimos brote en Arauca y Cundinamarca, pero solo podemos tener una única zona de contención, por lo que fue necesario abarcar más territorios. Por eso están incluidos municipios de Boyacá y Casanare. Boyacá por estar en medio de los dos y Casanare por ser ruta de Arauca a Bogotá”, explicó Olga Lucía Diaz Martínez, directora Técnica de Epidemiología Animal del ICA.

La zona de contención comprende un inventario de 2´664.143 bovinos en 124.146 predios; 7.293 bufalinos; 699.446 porcinos en 21.609 predios; 57.579 caprinos y 161.854 ovinos.

“Definida la zona de contención, su establecimiento y manejo nos podrá dar la restitución de la certificación de libre de fiebre aftosa con vacunación para el resto del país, en el mes de noviembre. Con un trabajo intenso en la zona de contención, la podremos recuperar en un tiempo aproximado de máximo 1 año para que todo el territorio nacional quede cobijado nuevamente con el estatus sanitario que fue suspendido”, indicó Luis Humberto Martínez Lacouture, gerente general del ICA, quien agregó que “en noviembre, cuando recuperemos el estatus de país libre, continuaremos con el comercio internacional de carne en canal y ganado en pie hacia los países con los cuales tenemos acuerdos sanitarios para este intercambio.

Además de limitar el territorio, en la zona de contención se establecerán las siguientes medidas para los 238 municipios cobijados:

La movilización de los animales puede hacerse libremente dentro de la zona de contención, con la respectiva guía sanitaria de movilización interna de animales.

Quedan prohibidas las concentraciones, exposiciones y ferias de: bovinos, bufalinos, porcinos, ovinos y caprinos.

Queda prohibida la salida de animales vivos de la zona.

El sacrificio de los animales sólo puede hacerse en las plantas de beneficio o mataderos de la zona de contención.

La carne y sus productos, al igual que la leche y sus productos que salgan de la zona, deben ser sometidas a procesos especiales que garanticen la destrucción del virus de la fiebre aftosa.

Se establecerán más de 60 puestos de control distribuidos en toda la zona.

“El ICA continuará realizando vigilancia pasiva y activa, es decir, atendiendo los reportes de signos clínicos compatibles con la enfermedad y realizando pruebas serológicas en la zona”, concluyó por su parte la Directora Técnica de Epidemiología del ICA, Olga Lucía Díaz Martínez.

Asociaciones y gremios apoyan las medidas

El ICA socializó con los gremios y asociaciones de ganaderos entre las que se destacan: la Nueva Federación de Ganaderos, FNG, Fedegan, Asoovinos, Analac, Unaga, Porkcolombia, Asocebú, Asonormando, Asojersey, Asopardo, Asoholstein, Unaga, y la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca, la decisión sobre la zona de contención la cual tuvo un amplio respaldo y reconocimiento.

El presidente de la Nueva Federación Ganadera de Colombia, Alfredo García Burgos, manifestó que “la zona de contención es una medida sana porque redunda en beneficio de la ganadería colombiana. Yo creo que es deber patriótico de cada uno de los ganaderos colombianos acatar la medida y hacerla cumplir”.

Por su parte Andrés Arenas Gamboa, director ejecutivo de Asocebú, señaló que “para nuestra asociación son muy claros los requisitos que se deben cumplir ante la OIE para restablecer el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación. Entendemos y respaldamos al ICA en todo lo que tiene que ver con las nuevas medidas sanitarias porque es la única forma en la que podemos cumplir ante la OIE para que el país sea certificado nuevamente”.

“Yo creo que los gremios estamos para respaldar al ICA en el tema sanitario que está viviendo el país, respaldar la política pública. La zona de contención es necesaria en departamentos como Cundinamarca, Arauca, Casanare y Boyacá”, comentó Henry Polanía, presidente de la Asociación de Ovinos de Colombia.

Alejandro Garavito Henao, director técnico de Asonormando dijo que “va a ser un esfuerzo grande para los productores el hecho de no poder movilizar sus animales fuera de la zona de contención, cortar la concentración de animales, pero pienso que es un sacrificio que se debe hacer por el bien de la ganadería, no solamente de esta zona sino a nivel nacional, porque debemos recuperar el estatus. Aquí el bien general prima sobre el particular y desde las asociaciones nosotros tenemos la responsabilidad de que los asociados cumplan con estas medidas”.

Carlos Alberto Estefan, gerente general de Analac, Asociación Nacional de Productores de Leche, manifestó que “ha sido excelente la información que se ha recibido en torno a las medidas adoptadas por el ICA, en función de recuperar el estatus sanitario del país. El ICA ha desplegado todas las acciones y por esa razón estamos muy tranquilos y satisfechos al ver como se ha logrado controlar los brotes y en ese mismo sentido, cómo seguirá la vigilancia epidemiológica y demás controles”.

La secretaria de agricultura de Cundinamarca, Erika Sabogal Castro, indicó que “la Gobernación de Cundinamarca, en atención a las instrucciones sanitarias emitidas por el ICA empieza un trabajo en conjunto para recuperar el estatus sanitario. Trabajaremos de manera articulada con cada uno de los alcaldes del departamento para hacer cumplir las disposiciones”.