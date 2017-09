Revelan logros de lucha contra el embarazo no planeado en adolescentes

El 41% de los 208 millones de embarazos que ocurren en el mundo cada año, no son planeados y de estos casi la mitad terminan en aborto. El Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planeado en Adolescentes se lanzó en el año 2007, tiene lugar el 26 de septiembre de cada año y está registrado en los calendarios nacionales de cinco países latinoamericanos como una fecha oficial, incluido Colombia.

En Colombia, el porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años, madres o en estado de embarazo, disminuyó del 19,5 % en 2010 al 17,4 % en 2015. El próximo 26 de septiembre se celebran los 10 años del Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planeado en Adolescentes (DPEA), el cual surgió como una campaña global liderada por organizaciones no gubernamentales y patrocinada por Bayer con el objetivo principal de crear conciencia en los jóvenes, mejorar la educación sobre la anticoncepción y la salud sexual y reproductiva para prevenir el alto índice de embarazos no planeados que ocurren en el mundo.

Un estimado de 33 millones de embarazos no planeados cada año es el resultado de la falta de anticonceptivos o el uso incorrecto de los mismos; el 11% de todos los nacimientos en el mundo se producen en mujeres de 15 a 19 años, generalmente por falta de educación y formación desde temprana edad. Por tal motivo, en esta fecha se hace un llamado a los gobiernos, líderes comunitarios, proveedores de atención médica y educadores para que ayuden a los jóvenes a construir planes relacionados con la anticoncepción. Asimismo, se busca proporcionar a los jóvenes todas las herramientas, habilidades y conocimientos que necesiten para tener el control de sus vidas, tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva y construir un mejor futuro.

Los objetivos de la creación de esta campaña que Bayer impulsó como iniciativa global en 2007 tienen que ver con:

Aumentar la disponibilidad de información balanceada de métodos anticonceptivos y recursos enfocados específicamente para los jóvenes.

Facilitar la discusión abierta sobre salud sexual y reproductiva, y sobre las diferentes opciones anticonceptivas. Trabajar en conjunto con los aliados estratégicos en una causa común, con el fin de reducir las tasas de embarazo no planeado para lograr que todos los embarazos sean planeados.

Resaltar ante la agencia de salud pública la necesidad de brindar mayor y mejor información sobre salud sexual y reproductiva, y la importancia del acceso a opciones de anticoncepción.

Promover el diálogo de joven a joven; de igual manera, entre los jóvenes y sus parejas, padres y profesionales de salud.

Desde que la campaña empezó en Colombia, Bayer ha impactado a más de 500 mil jóvenes, a quienes se ha llegado a través de alianzas a lo largo de estos años con la Red de Jóvenes Líderes en Salud sexual y Reproductiva; la Oficina de la Primera Dama de la República, Lina Moreno de Uribe; Secretarías Distritales de Salud y Educación de diferentes ciudades; la organización Colombia Joven; la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); así como universidades y colegios; entre muchos otros.

Recientemente, Bayer ha desarrollado dos aplicaciones innovadoras para el campo de la salud sexual y reproductiva: Sexappretos y La hora de la píldora, las cuales han tenido más de 1.700 descargas en lo corrido del año. Sexappretos fue desarrollada en alianza con el ICBF con el fin de sensibilizar, educar y empoderar a la población adolescente en sus derechos sexuales y reproductivos, así como en el conocimiento de los diferentes métodos anticonceptivos.

La aplicación hora de la píldora busca apoyar y facilitar el cumplimiento por parte de las usuarias de anticonceptivos orales, generando un recordatorio diario de la toma de la píldora, entre otras funcionalidades. Igualmente, Bayer ha diseñado la página web con información sobre los métodos de largo plazo llamada www.yoplaneomifuturo.com.co, cuya actividad registra en promedio 20.000 visitas por mes y se alinea con la campaña digital #YoPlaneoMiFuturo, implementada en las redes sociales.

A esta innovación tecnológica se suman actividades realizadas en 13 ciudades como la activación en 36 universidades de la Tienda: “a mí no me pasa, un día a la vez” que cuenta con un stand en donde con el apoyo de los profesionales de la salud de Profamilia, se brinda información sobre las diferentes opciones anticonceptivas. Se realizó la puesta en escena de 10 Stand Up Comedy sobre prevención del embarazo no planeado y a su vez se desarrollaron cerca de 25 cineforos en diferentes universidades en donde los estudiantes tuvieron un espacio para hablar sobre anticoncepción, resolver dudas y aumentar la conciencia en la importancia de la consejería médica en la elección de un método anticonceptivo.

Principales logros

Motivar a los estudiantes a ser más responsables con su planificación.

Desmitificar y resolver dudas e inquietudes sobre los métodos de anticoncepción.

Apoyar a los servicios de bienestar de las universidades en sus campañas educativas.

Incrementar la consulta de anticoncepción en los servicios de bienestar de las universidades.

Inclusión de los hombres en los temas de planificación y anticoncepción, fomentando la responsabilidad en la toma de decisiones en salud sexual y reproductiva en pareja.

El pasado 19 de septiembre, Bayer realizó el cineforo en la localidad de Usme en el marco del programa de prevención de maternidad y paternidad temprana Todos somos Usme en alianza con la Secretaría de Integridad Social, para seguir fortaleciendo la educación sexual en familia.

Con el propósito de tener una mejor comprensión de los factores y obstáculos que limitan el uso de métodos anticonceptivos, específicamente en relación a los métodos de larga duración como lo son el Sistema Intrauterino de Levonorgestrel (SIU-LNG), el Implante subdérmico y el Dispositivo Intrauterino – DIU, Bayer realizó un estudio con mujeres colombianas de entre 15 y 19 años de edad. Los principales resultados arrojados fueron:

Junto con los condones, los Millennials dependen más a menudo de la píldora, mientras que las mujeres mayores prefieren el método de esterilización.

La seguridad, la facilidad de uso y la ausencia de efectos secundarios se mencionan espontáneamente al pensar en la elección de los métodos anticonceptivos.

Cuando las mujeres colombianas piensan en métodos específicos de larga duración, los DIU y los SIU son mencionados por una de cada tres.

Hay una oportunidad de generar conciencia en la adopción de los métodos de larga duración por parte de mujeres de todas las edades.

Aproximadamente la mitad de las mujeres en Colombia conocen bien los métodos de larga duración.

Los condones se utilizan regularmente como método anticonceptivo primario y como una segunda capa de protección, así como para prevenir las infecciones de transmisión sexual.

Bayer continuará comprometido con la educación en salud sexual y reproductiva, promoviendo la adopción, conocimiento, uso y adherencia de los métodos anticonceptivos y brindando diferentes opciones anticonceptivas modernas, seguras y confiables al alcance de todos los jóvenes del país, para la carga del embarazo no planeado.