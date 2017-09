Uribe fija condiciones para hacer alianza para las presidenciales con Germán Vargas Lleras

–Tácitamente, el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez fijo una serie de condiciones para concretar una alianza con Germán Vargas Lleras y otros aspirantes presidenciales para las elecciones de 2018.

“Nosotros estamos de acuerdo con quienes piensen en que la seguridad es un imperativo y que vamos por mal camino”, señaló en primera instancia el exmandatario en declaraciones que concedió en la ciudad de Valledupar cuando la preguntaron concretamente si haría alianza con Vargas Lleras y con el partido Conservador.

“El Centro Democrático trabaja por un país seguro. Hoy está en medio del narcotráfico, la extorsión y el engaño de los terroristas beneficiados con la impunidad”, dijo Uribe Vélez y complementó:

-Nuestra alianza es con la inversión para que este país genere empleo de buena calidad.

-Nuestra alianza es con la clase media afectada por la retención en la fuente, por los altos impuestos prediales.

-Nuestra alianza es con la confianza empresarial.

-Nuestra alianza es con los pobres, encallados hoy en una situación del país que no le muestra un camino para salir adelante.

-Nuestra alianza es con los trabajadores.

-Nuestra alianza es contra la corrupción, nuestra garantía contra la corrupción son estos cinco candidatos, personas totalmente honorables.

-Nuestra alianza es para tener un país que sea capaz de rehabilitar la virtud en la política.

-Nuestra alianza es con este gran pueblo que nos está acompañando en todos estos foros.

-Nuestra alianza es con un país que salga adelante en lo económico, en lo social, en lo ambiental, en la austeridad del Estado, por el camino contrario a Venezuela.

De otro lado, Uribe Vélez indicó que su partido Centro Democrático ya escogio el camino para elegir un candidato único a la presidencia de la república de entre los cinco precandidatos que están en contienda.

Al efecto dijo:

-Ya hemos escogido el camino de la seguridad contra el narcoterrorismo; hemos escogido el camino de la justicia contra la corrupción; hemos escogido el camino de la inversión, el camino de la credibilidad contra el camino del socialismo.

-Hemos escogido el camino de la cohesión social, empresarios, trabajadores, clase media, sectores pobres, ambientalistas contra el camino de la destrucción de Colombia.

-Hemos escogido el camino de la austeridad contra el camino del derroche; hemos escogido el camino de la transparencia que nos representan nuestros cinco candidatos, contra el camino de la corrupción estimulada desde la Casa de Nariño contra el camino de la mermelada.

-Hemos escogido el camino que surge del espíritu democrático de Colombia contra la fracasada dictadura socialista de Venezuela.

“Esa es nuestra escogencia, y un procedimiento democrático y objetivo dirá en esta ocasión quién será nuestro candidato único, porque todos en algún momento serán candidatos únicos del Centro Democrático”.

Se le preguntó: ¿Se sienten más fuertes ante los otros partidos ya que sus candidatos se han desligado de los partidos donde militaban para irse por firmas? ¿Les da ventaja o desventaja? ¿Cómo ve esa situación?

Uribe Vélez respondió:

“Cuando ha fracasado la dictadura socialista de Venezuela; cuando aquí parece que el Gobierno no hubiera hecho la paz con los responsables de delitos atroces que se han desmovilizado llenos de beneficios y de narcotráfico, sino que le haya tolerado a las Farc que hoy se expresa a través de disidencias, como lo hizo ayer en el Caquetá; cuando vemos una economía fracasada a pesar de la capacidad laboriosa creativa de los colombianos; cuando vemos una clase media y unos sectores pobres más empobrecidos y sin esperanza; cuando vemos un país que nada en la mermelada, en la corrupción estimulada desde la Casa de Nariño; cuando vemos todo esto nos sentimos seguros en las tesis de nuestro Partido y en la solvencia moral e intelectual de nuestros candidatos”.

Por otra parte, Uribe Vélez, marcó diferencias con los demás candidatos, que además, han optado por el aval de las firmas.

“Nosotros queremos un partido, no al servicio de los dueños de unas curules, por eso proponemos que aquí se adopte la decisión de que no haya más de dos periodos en el parlamento para parlamentario alguno, a fin de que el partido no se ponga al servicio de quienes se creen dueños de las curules, sino que tengamos un partido que le dé confianza y oportunidades a las nuevas generaciones de colombianos”, precisó.

“Si construimos el Centro Democrático así, podremos estar orgullosos de nuestro Centro Democrático y no habrá que derivar en la obtención de firmas por fuera”, agregó.