¿Cómo ser feliz en el campo laboral?

A nivel laboral existen dos perspectivas: los que desean desarrollarse en un área de especialidad para trabajar en una empresa, y los líderes o emprendedores que desean construir equipos de trabajo verdaderamente satisfechos y productivos. Existe una relación muy estrecha entre los rasgos de la personalidad y las características de ciertas carreras o especialidades.

“El ideal es que la persona correcta esté en la ocupación correcta”, expresó el Director de Performia Colombia Jairo Pinilla.

Muchas veces la raíz del problema está en el individuo, quien trabaja en actividades que no le agradan o acepta trabajos porque siente que no tiene otra opción. La verdad es que siempre existen opciones que pueden llevar al éxito a una persona si trabaja para lograrlo. Tal es el caso de emprendedores que empezaron sólo con un sueño, sin capital ni apoyo de otros.

Lo primero que debe detectar el individuo antes de dedicarse a una labor es saber si realmente le gusta y si las características de su personalidad se adaptan al esquema de trabajo. Por ejemplo, un docente de niños debe tener mucha paciencia, un diseñador debe ser muy creativo, un contador debe ser muy ordenado o un deportista debe tener mucha disciplina y constancia.

“Aún si ya eres especialista en alguna actividad, debes buscar enfocar tu trabajo en labores que se adapten a ti. Descubre tu potencial y capacítate cuando sea necesario, mientras más conocimientos y control tengas sobre lo que requieres saber para realizar tus labores, más cómodo te sentirás desempeñándolas.” Agregó Pinilla.

El liderazgo y la felicidad

En el caso de los empresarios, muchas veces se esfuerzan por mantener motivados, felices y satisfechos a sus empleados. Pero no siempre lo logran y por años pueden creer que están haciendo lo correcto, sin percatarse de la realidad.

A continuación encontrará una serie de recomendaciones para lograr que los equipos de trabajo estén felices y motivados:

-La misión de una empresa debe incluir el que los trabajadores se sientan identificados con el propósito de la misma y que ese propósito los motive a hacer las cosas bien. Defina un propósito que ellos puedan compartir y hágalo conocido por todos.

-Hágale saber a la gente lo que hace bien: ¡Felicite siempre en público!

-Haga de su empresa un campo de juego donde su equipo sean los jugadores, póngales reglas, metas y recompensas.

-No olvide que sus empleados también son seres humanos, usted puede ser más flexible con aquellos más productivos.

-Un líder observa, ¡no escucha! La injusticia espanta a los trabajadores productivos y daña a la organización. No tome decisiones con base en comentarios ajenos. Hágalo sólo con base en lo que usted pueda observar.

-Cumpla lo que promete, un trabajador puede sentirse muy bien en un trabajo, pero si es engañado se decepciona y pierde la motivación. No se comprometa si no puede cumplir