Jefe de la OEA pide imponer sanciones cada vez más duras al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

–“No negociar la paz, la democracia ni la libertad” en Venezuela, y en cambio aplicar “sanciones cada vez más duras” contra el régimen de Nicolás Maduro y sus autoridades”, pidió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el marco de un nuevo informe que presentó ante la organización internacional.

Almagro aclara que no se trata de aislar al pueblo venezolano sino de apoyarlo. Sin embargo, afirma que “ninguna negociación debe estar basada en el reparto de poder, sino en la redemocratización del país”.

El secretario general de la OEA advierte que en Venezuela la democracia fue completamente eliminada con la instauración de la Asamblea Constituyente que califica de ilegítima.

“En Venezuela no hay hoy respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, no hay Estado de Derecho y se atenta permanentemente contra los partidos y organizaciones políticas”, subraya Almagro y agrega: “Tampoco hay separación e independencia de los poderes públicos y, a partir del 30 de julio, ya no hay elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo”.

Subraya que “Nicolás Maduro puso su cargo a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente, y ésta se lo reintegró. Esta validación por un órgano ilegítimo y fraudulento vuelve su cargo definitivamente inconstitucional”.

“Esta deslegitimación surge del tortuoso proceso que comenzó con la ilegal anulación del referéndum revocatorio en 2016 -equivalente a anular una elección”, puntualiza.

