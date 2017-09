por Mauricio Botero Caicedo

Las cifras son de ponerle a uno los pelos de punta: dos de cada tres ancianos enfrentan el riesgo de caer en la indigencia si no se amplia la edad de pensión en cinco años. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, actualmente existen cerca de 5.5 millones de personas en edad de pensión y tan solo una de cada cuatro recibe una pensión de Colpensiones (1.4 millones, bajo un sistema público de reparto, con inequitativos subsidios) o de las AFPs (100.000 personas, bajo un sistema equitativo, pero aún joven y que enfrenta el arbitraje regulatorio de los subsidios del sistema público).

Además señala que actualmente 2.1 millones de adultos mayores enfrentan riesgos de indigencia, pues no reciben ningún tipo de apoyo, y otros 1.9 millones son atendidos de manera precaria a través del programa Colombia Mayor.

Para ANIF, el drama del adulto mayor en Colombia se agravará pues, aunque la población prácticamente no estará creciendo durante 2020-2050, los mayores en edad de pensión lo harán a ritmos del 3% anual, alcanzando un total de 15.2 millones de personas dentro de 30 años. De no actuar de forma decidida para alterar el statu quo, entonces cerca de 7 millones de ancianos estarán totalmente desamparados y tan solo 3.2 millones tendrán apoyos marginales del Estado para el año 2050.

Ya que durante la Administración Santos I-II (2010-2018) no se actuó en este frente de forma significativa, la Administración de 2018-2022 tendrá el gran desafío de evitar esta verdadera “bomba social”.

ANIF propone en un estudio una reforma estructural al sistema pensional, que incluye ampliar la edad de pensión en 5 años.?? ??En la actualidad, la edad de jubilación en el país es de 62 años para los hombres y de 57 para las mujeres, cumpliendo los requisitos de semanas cotizadas. Obviamente a ANIF en este Gobierno no le van a poner ninguna atención y la “bomba social” se la van a dejar, empacada cariñosamente en papel de regalo, al próximo gobierno.