Gorillaz y The Killers tocarán en el Estero Picnic 2018

Por medio de una transmisión en vivo y mediante sus redes sociales, los organizadores del festival Estéreo Picnic anunción las bandas que tocarán el próximo año. Entre las más destacas está Gorillaz, The Killers, Lana del Rey, Zoé y Bomba Estéreo.

Esta es la lista completa de las bandas que harán parte del Estéro Picnic para el próximo año que tendrá lugar en la ciudad de Bogotá:

Gorillaz, The Killers, Lana del Rey, LCD Soundsystem, Zoé, Dj Snake, Hardwell, The National. Bomba Estéreo, Royal Blood, Galantis, Metronomy, Tyler, The Creator, Dillon Francis, Mac Demarco, Milky Chance, Ow Wonder, Sofi Tukker, Thomas Jack, La vida Boheme, Ondatrópica, Diamante Eléctrico, Crew Peligrosos, The Black Madonna, La Ramona, Pablo Trujillo, Dengue Dengue Dengue, Charles King, Buscabulla, Telebit, N.A.A.F.I, La chiva Gantiva, Centayrys, Mnkybsnss, La Máquina Camaleón, La Boa, Technicolor Fabrics, Tribu Baharú, Esteban Copete y su Kinteto Pacífico, Aberlado Carbonó, Cynthia Montaño, Dany F, Ácido Pantera, Surcos, Moügli, Salomón Beda, Saail, Alfonso Espriella, Bleepolar y Tomas Station.