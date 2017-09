Juan Manuel Galán renunciaría a precandidatura presidencial

Este miércoles el senador Juan Manuel Galán dio un ultimátum tras asegurar que se apartaría de su precandidatura si el partido Liberal insiste en realizar una consulta interna en noviembre para elegir aspirante único a la Presidencia.

Galán señaló que: “Yo no participaría en esa consulta en noviembre porque es una consulta de maquinarias y sin garantías para hacer una campaña, no habría tiempo de recorrer el país. Si hacemos la consulta en noviembre, quedaría inhabilitado el candidato para más adelante hacer coaliciones o participar en una interpartidista”.

Y agregó que: “Pues me apartaría de la precandidatura porque iría en contravía de los principios que he defendido, que no es un tema de mecánica, sino un tema de fondo, de renovación y democratización del partido, de garantías para que los ciudadanos participen de las decisiones del partido y que no sigamos con las viejas prácticas de la toma de decisiones a través de maquinarias, de convenciones, prefabricadas y amañadas, que eso es lo que ha desprestigiado a los partidos políticos”.

También insistió en que debe hacerse la consulta popular en marzo, ya que hacerla en noviembre llevaría al fracaso al partido Liberal.

Los otros precandidatos presidenciales del Liberalismo se han mostrado de acuerdo con escoger prontamente el aspirante único, mejor en noviembre, en la fecha definida por la Registraduría.