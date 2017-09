ONU celebra integración del Tribunal para la Paz y del sistema integral de verdad, justicia y reparación

–El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hizo un reconocimiento a la escogencia de los magistrados del Tribunal para la Paz y la designación de directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

El PNUD reconoce el proceso adelantado por el Comité de Escogencia en cumplimiento de sus funciones, con arreglo a los principios establecidos de independencia e imparcialidad, pluralismo, transparencia y participación, señala el organismo internacional en un comunicado.

Destaca, como digno de mención, que el 53% de los integrantes del Tribunal y Salas de la JEP son mujeres, el 10% son indígenas y el 10% afrocolombianos. El 61% de integrantes proceden de lugares distintos a Bogotá y reflejan sectores diversos de experiencia profesional.

El PNUD–subraya el documento– reitera su compromiso con la consolidación de la paz y sus componentes de justicia transicional: verdad, justicia, reparación y no repetición para sustentar una paz estable y duradera en Colombia. Asimismo, agradece las contribuciones de los países donantes a través del Fondo Multidonante de la ONU para el Posconflicto que han hecho posible el apoyo al trabajo del Comité de Escogencia.

En el comunicado el PNUD reseña que el Comité de Escogencia fue creado por medio del Decreto 587 el 5 de abril de 2017 con el mandato de realizar los procesos de selección para los altos cargos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (SIVJRNR), según lo contempló el Acuerdo de Paz: a) magistrados(as) de la JEP, b) comisionados(as) de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y otros altos cargos directivos como c) director(a) de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, así como definir d) la terna para la Dirección de la Unidad de Investigación y Acusación.

Igualmente destaca que “el proceso de selección ha cumplido con el cronograma establecido el pasado 4 de julio de 2017. Tras la convocatoria pública promovida por el Comité, se presentaron 2,328 candidaturas, de las cuales 2,135 cumplieron con los requisitos establecidos. Las hojas de vida fueron dadas a conocer públicamente, brindando la posibilidad de realizar observaciones ciudadanas sobre los aspirantes. En total, más de 15,000 observaciones ciudadanas fueron procesadas”.