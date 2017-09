Se aplazó proyecto que busca Reforma Rural Integral para la Paz

Plenaria votó los impedimentos del congresista al proyecto que pretende crear el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, de autoría de los ministros Juan Fernando Cristo, y de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, por la vía del procedimiento legislativo especial. Se creó una subcomisión, para que estudie las proposiciones de la iniciativa. la discusión y votacion se continuará la proxima semana.

La iniciativa intenta mmodificar el servicio público de asistencia técnica y convertirlo en servicio público de extensión agropecuaria, usando el trámite por medio del procedimiento especial de Fast Track, establecido en el Acto Legislativo 01 de 2016. Los autores de este proyecto de ley aceptan que este cambio normativo no solo se sustenta en el Acuerdo Final, sino que también recoge los retos planteados por el Plan Nacional de Desarrollo, la Misión para la Transformación del Campo y el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP.

El Ministro de Agricultura y desarrollo Rural Aurelio Iragorri Valencia, declaró, que se acabará con la asistencia técnica de tablero, por la extensión agropecuaria, “queremos que hay un profesor yurumo en cada región” Buscamos una articulación entre el Gobierno Nacional y los actores de investigación y desarrollo, además capacitación y extensión agropecuaria en vez de asistencia técnica” afirmó el Alto funcionario.

Gobierno nacional, indica dentro de las propuestas de estímulos para el sector agropecuario, la prestación de la asistencia técnica agropecuaria, con el propósito de fortalecer las capacidades productivas de la economía campesina, familiar y comunitaria para desarrollar sus proyectos productivos y estimular procesos de innovación tecnológica.

El coordinador ponente, senador Guillermo García Realpe(Liberal), expuso los fundamentos de la iniciativa, “el proyecto está enfocado al campesino vulnerables del país, de los estratos 1y2, tendrán acceso al subsidio el ciento por ciento, en el servicio de extensión agropecuaria”. Agregó que la fortaleza del proyecto es la articulación que se tendrá con el Gobierno Nacional, regional y local.

El senador Ernesto Macías, anunció que radicó una ponencia negativa para que se archive el proyecto de parte del Centro Democrático.

Por su parte el senador Jorge Robledo(Polo), dijo que votará negativamente la iniciativa, porque la norma no le sirve al agro colombiano, “este es un proyecto diseñado para aplicar los paquetes tecnológicos de las transnacionales, aquí estamos condenando al país, para que avance en lo científico y tecnológico”.

Robledo dijo que no hace énfasis en la economía de las familias campesina, afirmó que el proyecto no respalda la innovación en el agro. La FAO excluye a los pequeños productores del campo, “estamos con los más duros productores del mundo, esto es al contrario de lo que se está vendiendo a los colombianos, no apunta al negocio del agro”.

A su turno el senador Antonio Guerra De la Espriella(Cambio Radical) “no encuentro el canal de articulación entre el Gobierno Nacional y el local ciencia. “Es mejor que se ajuste lo que se tienen, a este proyecto le falta muchos hervores”, expresó el congresista.

La senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático, indicó que la iniciativa falta valorar la experiencia de los productores, “esto esta desalineado con el sector de la educación, es un retroceso, más que un avance al sector agroindustrial del país”, solicitó que se revise la iniciativa antes de someterla a votación.

La norma se da como uno de los desarrollos normativos del punto 1 del Acuerdo Final, se hace mención en los numerales 1.3.3.2, que hacen referencia a la Reforma Rural Integral del Acuerdo Final de Paz. La iniciativa contempla que la asistencia integral técnica y tecnológica es un servicio público gratuito para los beneficiarios y beneficiarias del Fondo de Tierras y para los pequeños productores y productoras, priorizando a mujeres cabeza de familia, y contará con un subsidio progresivo para los medianos productores y productoras

Así mismo señala que el Acuerdo Final busca fortalecer las capacidades productivas de la economía campesina, familiar y comunitaria para desarrollar sus proyectos productivos y estimular procesos de innovación tecnológica, el Gobierno nacional diseñará e implementará un Plan Nacional de asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación.