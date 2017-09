Servicio Social: Doctor pierde sus papales al dejarlos en un taxi en Suba

El Dr Javier Mauricio Castañeda Sierra, identificado con la C.C 1016007196 de la ciudad de Bogotá, D.C., perdió sus papeles personales al olvidarlos en taxi el pasado domingo en la localidad de Suba.

Este es es su testimonio:

Me recogió un taxi al parecer de taxis libres en Suba pinar ayer domingo 24 de septiembre hacia las 10:30 p.m. quién me llevó a mi casa en el barrio San José Fontibón de Bogotá, D.C., yo llevaba mis papeles en un forro de cámara digital de tela negro, donde también llevaba el dinero para pagar, como no me alcanzó el dinero, tuve que dejar el taxi esperando frente a mi casa, para conseguir el dinero faltante para pagar, al salir deje el forrito en el asiento de atrás del taxi y el forro contenía TODOS MIS DOCUMENTOS, a saber:

1. CÉDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 1016007196.

2. CARNET DE EGRESADO DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ NUMERO 1016007196.

3. CARNET DE ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NUMERO 1016007196,CODIGO ESTUDIANTIL 511262.

4. CARNET DE AFILIACIÓN A EPS COLMÉDICA.

5. LIBRETA MILITAR DE SEGUNDA CLASE NUMERO 1016007196.

6. LICENCIA DE CONDUCCIÓN NUMERO 1016007196.

7. 3 TARJETAS DE TRANSMILENIO NO PERSONALIZADAS DE LAS VERDES.

8. 3 TARJETAS DÉBITO DEL BANCO CAJA SOCIAL.

Como tomé el taxi en la calle, no anoté las placas ni me las aprendí y tampoco tengo la empresa del conductor, al parecer es taxis libres, ya que en los videos de seguridad de mi conjunto se alcanza a ver el holograma verde con negro que llevan los de taxis libres detrás. Como no tenía ningún dato del taxi, tuve que revisar las cámaras de seguridad de mi conjunto de muy mala resolución, donde no se alcanza a distinguir la placa con claridad, al parecer son: VDA o VCA y el número solo estamos seguros de que es 7 (el de la mitad) más no lo estamos del primero ni del último dígito que podrían ser 5 o 3 (el primero) y el segundo 4 o 6 o 8 o 1 (algo así). El taxista es un hombre joven de aprox 25 años, vestido de azul (con chaqueta azul) y venia hablando con al esposa de que había dejado la hija (se refería a ella como la niña) en suba y se iba a devolver para dicho barrio una vez me dejara a mí, el caso es que el señor sale de suba me lleva por toda la ciudad de cali y luego coge la esperanza y me deja en fontibon en la calle 25 b bis a # 101 – 26 bloque 9, donde me tiene que esperar 2 minutos para pagar la carrera de 16.400 pesos. SE ME OLVIDO DECIR QUE ES UN TAXI MARCA ZAPATICO (HYUNDAI atos).

El conductor iba escuchando salsa y las cámaras del conjunto de la cuarta etapa de suba pinar no alcanzaron a tomar la placa, sin embargo, al parecer un tercer conjunto si alcanzó a tomarla,pero debido a que la administradora solo está hasta el miércoles 27, solo hasta dicha fecha podremos observar las grabaciones, también estamos indagando a ver si podemos saber quién fupé la muchacha que recogió en Suba antes de recogerme a quién se refiere como “la niña” y que podría ser la hija del taxista en cuestión.

Debido a la pérdida de mi cédula, mi tarjeta profesional, mis carnets de medico, mi licencia de conducción, mi libreta militar, tarjetas de transmilenio TODOS MIS PAPELES, suplico que por favor me ayuden a contactarlo urgentemente.

Información: Celular: 3213826924; Fijo 8003508