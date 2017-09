Caida en sistemas informativos causa caos en aeropuertos del mundo

–Miles de pasajeros sufren este jueves grandes problemas en los aeropuertos de todo el mundo por la interrupción de los sistemas informáticos de facturación.

Diferentes viajeros aseguran que se han producido problemas en los aeropuertos Ronald Reagan (Washington, Estados Unidos), Gatwick (Londres, Reino Unido), Charles de Gaulle (París, Francia), Zúrich (Suiza), Johannesbugo (Sudáfrica) y Changi (Singapur), entre otros.

En concreto, hay largas esperas en los mostradores de facturación de esos lugares por la interrupción del servicio. Hasta el momento, se desconocen las causas.

Apparently @qatarairways system is down at @Melair . Hopefully not much delay pic.twitter.com/6apnLWt0Mk

— Osama Nasir (@osamanasir) 28 de septiembre de 2017