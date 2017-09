SuperCADE móvil llega a la localidad Kennedy

Más de seis mil personas se beneficiarán con la Feria de servicio a la ciudadanía que se realiza el 28, 29 y 30 de septiembre en la localidad de Kennedy.

Información sobre cédulas, tarjetas de indentidad y duplicados, así como solicitudes de servicios domiciliarios de Codensa, Acueducto y Gas Natural, podrán ser efectuados por la comunidad del sector Dindalito Bella Vista en la localidad octava de Bogotá.

La Secretaría General, Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, Colpensiones BEPS, Cámara de Comercio, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, entre otros, son algunas de las entidades que participarán en esta actividad.

El Super CADE Móvil estará ubicado en el Parque Dindalito Bella Vista, calle 42 a sur con carrera 94 C, los días 28, 29 de septiembre, entre las 9:00 a.m. y las 4.00 p.m. y el día sábado 30, entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m.

“De forma oportuna y efectiva, la Alcaldía Mayor de Bogotá genera espacios de atención para la ciudadanía” señaló el secretarío general Raúl Buitrago Arias.

Tenga presente que entidades de orden distrital y nacional estarán resolviendo inquietudes y trámites de la comunidad.