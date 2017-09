El Ñoño Elias denuncia que no tiene un colchón para dormir en la cárcel La Picota

El senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías denunció condiciones infrahumanas de habitacionalidad en el patio de máxima seguridad de la cárcel La Picota donde ahora se encuentra.

Por medio de un comunicado, aseguró que ni siquiera tiene colchón en el atril donde debe dormir.

“Estoy en un sitio inhumano, me metieron en una planta que no tiene ni colchón, no se por qué el Inpec avisa de esta forma y me manda a un sitio inhumano, donde no hay lo más mínimo para poder estar”, comentó Elias.

A lo anterior, agregó: “La Corte Suprema ordenó que me mantuvieran en el pabellón ERE Sur (de servidores públicos) y no sé por qué me mandan a un pabellón sin condiciones, no quiero pensar que sean motivos de presión contra mi persona”.

De acuerdo con el exsenador, le avisaron del traslado de patio cinco minutos antes de hacerlo porque en el mismo pabellón estaban tres implicados en el caso Odebrecht.

“Me avisan que me van a trasladar 5 minutos antes de hacerlo advirtiendo que es porque estábamos tres personas del mismo caso en el mismo pabellón, yo lo había advertido y de todas maneras la Corte decidió enviarme a ese sitio”, indicó Elias.

“Pero tampoco como para que no me avisen de eso con tiempo. Además de eso me envían al pabellón de alta seguridad que no tiene las condiciones mínimas de habitacionalidad y me siento muy maltratado con lo que está pasando”, añadió.

Por lo tanto, Elias responsabiliza al Inpec de lo que le pueda pasar. “El Inpec es responsable de esto, sabe que está desacatando una orden de la Corte Suprema de Justicia, cualquier cosa que me pase es responsabilidad de él (…) soy un aforado que tengo un pabellón donde me tienen que tener”.