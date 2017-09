Papa Francisco pide que ‘Colombia no deje de dar pasos decisivos’ hacia la paz

Loterias

Loterías del 28 de septiembre en Colombia:

Bogotá 2308 – Serie 068

Quindio 1663 – Serie 114

DORADO

Mañana 4666 – Tarde 3136

SUPER ASTRO SOL

1230 – Signo Capricornio

SUPER ASTRO LUNA:

0997 – Signo Virgo

CHONTICO:

Día 5664 – Noche 3535

PAISITA:

Día 8499 – Noche 7078

CAFETERITO:

Tarde 2798 – Noche 9777

PIJAO:

0763

CASH THREE:

Día 945 – Noche 222

PLAY FOUR:

Día 4563 – Noche 8415

EVENING:

3722

WIN FOUR:

3228

SAMAN:

8239

SINUANO:

Día 1266 – Noche 3497

CULONA:

3265

CARIBEÑA:

Día 6387 – Noche 0901

MOTILÓN:

Tarde 9529 – Noche 1738

LA BOLITA

Día 2385 – Noche 1110

EL COLONO:

7129

LA FANTÁSTICA:

Día 8659 – Noche 8685