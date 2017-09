Residentes de un conjunto en Bosa denuncian que 18 apartamentos han sido robados en seis meses

Los residentes del conjunto residencial Flamenco II, en la localidad de Bosa, denunciaron que en menos de seis meses, 18 apartamentos han sido robados por una banda que se encarga de analizar cuáles viviendas permanecen solas, para poder ingresar.

De acuerdo con los vecinos, el caso más reciente se presentó ayer en las horas de la noche, cuando dos unidades fueron violentadas con barras y otros elementos, para romper la seguridad de las puertas y así robar más de 15 millones de pesos en objetos de valor.

“Los celadores no saben, la policía no aparece, y la empresa de vigilancia no responde. Es tal el descaro de los ladrones, que hasta la ropa interior se la llevan”, comentó Wendi Quintero, una de las víctimas.

Según con los vecinos, las viviendas que son robadas son marcadas con anterioridad, presuntamente, por los delincuentes que ingresan a ellas, con el fin de reconocer cuáles permanecen solas.

“Ayer estaba haciendo aseo y vi que estaba marcada la vivienda”, señaló una de las víctimas.

Por su parte, Jorge Andrés Lesmes, otro de los ciudadanos afectados, afirmó que hace un año robaron su vivienda, pero que las investigaciones de los robos no se esclarecen, porque no cuentan con cámaras de seguridad ni sensores de alarma, y se quejó por la ausencia de vigilancia y las demoras en la reacción policial.